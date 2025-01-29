Лазуткин рассказал, что интересного сулит аудит финансирования белорусских оппозиционных СМИ

Григорий Азаренок, СТВ:

А помните, они любили рассказывать, что они по-настоящему независимые СМИ, что они патриоты, что они работают, во-первых, за идею, во-вторых, они такие суперпрофессионалы, что вот это тупые госы, тупые госы, они там на зарплатах работают, государство их содержит за деньги налогоплательщиков и так далее. И вот это все очень плохо, ужасно бездарно, совково и так далее. А они порталы, они крутые ведущие, они интеллигенты, они прекрасны, они восхитительны. И поэтому, пожалуйста, они сделают там свободное телевидение, свободное радио. И тут бац! Два дня! Два дня продержались и больше не можем.

Андрей Лазуткин, политолог:

Они и так там не жировали. То есть то, что мы видели все последние, наверное, там месяцев девять, это шло сокращение финансирования постоянно в Польше. Почему так происходило? Ну, мы с вами задавали вопрос. То есть американцы уже тогда почему-то начинали зажимать деньги. Еще при Демпартии США. Наверное, условно поняли, что белорусское направление не перспективно. Больше бросали денег на Украину. И там парализовала целые гиганты, которые мыли там мозг, ну, уже лет десять с Евромайдана, допустим, «Громадское ТВ», так они даже закрылись. Что говорить о каких-то маленьких помойках, где люди сели в студии и из себя что-то изображают. То есть даже более жирные и более, казалось бы, каналы, которые могли бы работать на какой-то рекламе там, на самоокупаемости, на просмотрах, что-то монетизировать, то даже они «сдохли». Что говорить о маленьких таких междусобойчиках, которые вот просто умерли за два дня.

Григорий Азаренок:

Так как вы теперь без демократической прессы?

Андрей Лазуткин:

Во-первых, это же американские только деньги парализованы. Но в теории есть еще деньги Европы. Но я так понимаю, что Евросоюз тоже не хочет в пику Трампу что-то финансировать, потому что, ну, пока непонятно, что хозяин скажет. Тут он обрезал эти деньги. Он может сказать типа: теперь, немцы, платите то, что платил я раньше. Такое тоже может быть. Но пока то, что Трамп обещает, – это большой финансовый аудит по теме Украины. Их финансирование – это 50 процентов там, условно, Азаренка, 50 процентов обязательно там успехи Киева либо там война с Россией. Какие русские плохие, как мы всех угнетаем. Вот за это они получали американские деньги, даже не за белорусскую повестку.

Поскольку будет большой аудит именно украинского направления, то окажется, что из этого украинского направления еще какой-то ручеек утекал в белорусскую оппозицию. Это будет американцам очень интересно. То есть, получается, вы на наши бабки еще нанимали каких-то вот этих подрядчиков из кого? Значит, из людей, которые вообще ни на что там не влияют в Беларуси. То есть абсолютно бессмысленная трата денег. И вот это все интересно.