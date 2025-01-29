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Женская сборная Беларуси по хоккею заняла 6-е место на турнире в России

29 января 2025 20:06
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Женская сборная Беларуси по хоккею провела заключительный поединок на третьем этапе Всероссийских соревнований среди девушек до 15 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по хоккею заняла 6-е место на турнире в России-1

Белоруски одержали победу над командой Башкортостана в овертайме со счетом 4:3. Решающую шайбу в ворота соперниц забросила Ангелина Захарчук.

Женская сборная Беларуси по хоккею заняла 6-е место на турнире в России-3

Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею (U-15):
Во-первых, моральная составляющая. Мы смогли себя поднять именно морально. Сработали небольшие перестановки в звеньях, все в одно пошло. Поэтому я могу сказать, что для меня этот матч – это сумасшедшие эмоции, потому что из тяжелейшей ситуации, из усталости девочки поднялись. Они эту победу заслужили своим трудом и тем, что они не сдались. Они проявили волю, характер. Спасибо им большое за эту победу. Молодцы!

Белорусская сборная набрала 6 баллов и заняла итоговое шестое место на турнире.

# Женский хоккей

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