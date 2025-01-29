Женская сборная Беларуси по хоккею заняла 6-е место на турнире в России

Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею (U-15):

Во-первых, моральная составляющая. Мы смогли себя поднять именно морально. Сработали небольшие перестановки в звеньях, все в одно пошло. Поэтому я могу сказать, что для меня этот матч – это сумасшедшие эмоции, потому что из тяжелейшей ситуации, из усталости девочки поднялись. Они эту победу заслужили своим трудом и тем, что они не сдались. Они проявили волю, характер. Спасибо им большое за эту победу. Молодцы!

Белорусская сборная набрала 6 баллов и заняла итоговое шестое место на турнире.