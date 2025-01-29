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Новый председатель БФСО «Динамо» Балаба: постараемся уделить максимальное внимание нашей молодёжи

29 января 2025 20:04
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Дмитрий Балаба возглавил Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Таков главный итог заседания центрального совета организации. Кандидатуру полковника милиции единогласно поддержали все 30 членов совета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый председатель БФСО «Динамо» Балаба: постараемся уделить максимальное внимание нашей молодёжи-2

«Динамо» – это национальный бренд. В его рядах более 80 тысяч человек. Это 10 структурных подразделений и Совет безопасности. Результаты представителей общества на самых высоких международных стартах говорят сами за себя. Более чем столетняя история организации насчитывает тысячи фамилий чемпионов и призеров как в олимпийских, так и в неолимпийских дисциплинах. «Динамо» уделяет внимание массовому спорту и здоровому образу жизни. А основа основ – детский спорт. Как отметил министр внутренних дел Иван Кубраков: «Главное не останавливаться на достигнутом. Структура должна работать». Новый руководитель уже четко видит пути развития, которые будут основаны на опыте его предшественников.

Дмитрий Балаба, председатель БФСО «Динамо»: 
Будем воплощать все те пожелания, которые сегодня были озвучены. Постараемся в первую очередь уделить максимальное внимание нашей молодежи, чтобы те спортсмены, которые сегодня работают, занимаются спортом, показывают самые высокие достижения, передавали свой опыт молодому поколению, растили новых спортсменов и зажигали самые яркие звезды. На олимпийском небосклоне становились спортсменами самого высокого уровня и прославляли нашу любимую страну, Республику Беларусь.  

Срок полномочий главы «Динамо» рассчитан на пять лет.

# Дмитрий Балаба

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