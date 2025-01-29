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В МИД Словакии вызвали посла Украины после заявлений Зеленского

29 января 2025 20:15
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Накаляется обстановка в Словакии. Министерство иностранных дел страны вызвало украинского посла и выразило ему протест. Поводом стало заявление Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД Словакии вызвали посла Украины после заявлений Зеленского-2

На фоне проходящих в Словакии протестов с требованиями отставки премьер-министра, он опубликовал в социальной сети пост, который в Братиславе сочли вмешательством Киева во внутренние дела республики, не говоря уже об откровенном оскорблении и нарушении всяких дипломатических норм. Отметим, что давление на премьера Словакии Фицо усиливается и внутри страны, и за ее пределами. Оппозиция не оставляет попыток собрать сессию парламента по вотуму недоверия политику.

Оппозиции Словакии не удалось собрать сессию парламента по вотуму недоверия премьер-министру.

# Международная политика

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