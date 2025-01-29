В МИД Словакии вызвали посла Украины после заявлений Зеленского

Лазуткин: наши отношения с ЕС переходят на национальный уровень – мы общаемся не через Брюссель, а напрямую

То есть мы не через Брюссель общаемся там с кем-то, мы идем работать напрямую. Точно так же делает Дональд Трамп. Он говорит, что ну вообще Брюссель не нужен, а «вы должны развалиться на какие-то куски, и мы будем работать с Польшей, или с Венгрией, или со Словакией».