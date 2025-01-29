Лазуткин: наши отношения с ЕС переходят на национальный уровень – мы общаемся не через Брюссель, а напрямую

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть некий центр, который определяет вроде как формально внешнюю политику. Те, которые там собирались нам заявление выкатить о непризнании выборов, которое так и не приняли, потому что да, Венгрия наложила вето. И отношения наши с Евросоюзом они по факту переходят на уровень национальный. То есть мы не через Брюссель общаемся там с кем-то, мы идем работать напрямую. Точно так же делает Дональд Трамп. Он говорит, что ну вообще Брюссель не нужен, а «вы должны развалиться на какие-то куски, и мы будем работать с Польшей, или с Венгрией, или со Словакией», с теми, кто нас любит, республиканцев. А вы, значит, те, кто под Демпартией США, будете загнивать, потому что все ваши доходы, богатства, технологии – все должно уехать к нам через океан. И надо смотреть, какие центры сейчас появляются в Евросоюзе. Потому что Венгрия – игрок номер один. Из-за победы Трампа они определяют сегодня очень многое. И могут крутить факты Брюсселю хоть каждый день. Более того, есть в Словакии, которая сегодня пострадала из-за транзита газа, который Украина перекрыла. Это ключик для давления на Украину. Потому что мы видели какие-то попытки беспорядки организовать на территории Словакии с помощью украинцев. Но это уже работает какая-нибудь партия США, я уверен. Это все читается. И чем больше будет таких конфликтов в Евросоюзе вокруг республиканцев, демократов, тем больше будет для Беларуси возможности занять какую-то позицию. Посмотрите, Госдеп США, они приняли заявление там за неделю до наших выборов. Выборы-то у нас, Григорий, якобы не настоящие. Потом взяли с сайта Госдепартамента это удалили. Это что такое? А что? Вот я сижу, европейский чиновник, который, значит, сверяет часы там по американским заявлениям. Вот что мне теперь думать? Что это была ошибка?

Григорий Азаренок, СТВ:

И Батька сказал: вы сейчас еще все побежите извиняться. До сих пор Госдеп не сделал ни одного заявления по нашим выборам.

Андрей Лазуткин:

Мы признаем выборы в Беларуси. Эти собаки будут писать новую какую-то резолюцию, что типа: да, мы подумали, пересчитали.

Григорий Азаренок:

Батька сказал: вы промолчите. Мы же оставляем им возможность сохранить лицо.

Андрей Лазуткин:

Понимаете, нет. Мы не оставляем им такую возможность. Мы опубличили этот документ. Посмотрите: они придумали все еще до дня голосования. Это они так оценивают наши выборы, не глядя. «Вот не хочу, не вижу, не буду смотреть». Мы это использовали еще в агитации, потом накрутили вот это ожидание. Потом они раз еще и напоролись на удаление с сайта Госдепартамента этой заметки. А потом они еще не приняли из-за Венгрии это позорное заявление. Маленькая информационная операция. Причем остался вопрос: как этот документ попал сюда, в Беларусь? Может быть, добрые венгры его передали так, по-дружески. А может, какие-то люди в штабах НАТО сидят и там воруют документы. Такое тоже бывает в жизни. Поэтому, интересно получилось, я считаю, даже где-то блестяще.