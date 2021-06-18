Прямой эфир

Александр Лукашенко – новым руководителям на местах: «Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов»

18 июня 2021 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы в новых должностях должна стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах.

Президент – новым руководителям в местной вертикали: ни в коем случае не торопитесь, всегда давайте людям шанс

Александр Лукашенко – новым руководителям на местах: «Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов»-1

Кадровый вопрос в регионах всегда ощутим. Не секрет, что многое стараются обустраиваться в городах покрупнее. Без осуждений, у каждого на это свои причины. Начиная от проблем с зарплатой, до перспектив роста. Эти вопросы также предстоит решать новым руководителям.

Александр Лукашенко – новым руководителям на местах: «Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов. Если, к примеру, ветврачей не хватает в сельскохозяйственных предприятиях – значит, сформируйте команды в районах, чтобы они были при вас там, в управлении сельского хозяйства. Не начальников и чиновников, а лучше сформируйте команду ветеринарных врачей. Хотите при ветстанциях и так далее, если они у вас сохранились, да, наверное, сохранились И вот эти группы создавайте.

И обратите основное внимание на те хозяйства, которые сегодня слабенькие. Их в районе из 12 (в основном 12-15 хозяйств), три-четыре, не больше. Остальные нормально работают. Они не ставят вопрос по специалистам, ветврачам, зоотехникам или агрономам. А вот на три-четыре хозяйства сделайте упор.

То есть надо маневрировать. Надо приспосабливаться к ситуации. А впредь, чтобы не было проблем, мы же очень много целевых направлений предоставили. Подбирайте ребят. Заключайте с ними и с родителями, если нужно, договоры и направляйте их учиться.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В нашей стране главное – это человек. Наталья Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов
18 июня 2021 17:14

В нашей стране главное – это человек. Наталья Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов

«Вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны». Что сказал Александр Лукашенко новому гендиректору «Белфармации»?
18 июня 2021 17:07

«Вы не думайте, что вас тут ждали. Вы пришли со стороны». Что сказал Александр Лукашенко новому гендиректору «Белфармации»?

«Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди». Как белорусы высказывают несогласие с санкциями в адрес предприятий?
18 июня 2021 16:13

«Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди». Как белорусы высказывают несогласие с санкциями в адрес предприятий?