Александр Лукашенко – новым руководителям на местах: «Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов»

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы в новых должностях должна стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах.

Кадровый вопрос в регионах всегда ощутим. Не секрет, что многое стараются обустраиваться в городах покрупнее. Без осуждений, у каждого на это свои причины. Начиная от проблем с зарплатой, до перспектив роста. Эти вопросы также предстоит решать новым руководителям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов. Если, к примеру, ветврачей не хватает в сельскохозяйственных предприятиях – значит, сформируйте команды в районах, чтобы они были при вас там, в управлении сельского хозяйства. Не начальников и чиновников, а лучше сформируйте команду ветеринарных врачей. Хотите – при ветстанциях и так далее, если они у вас сохранились, да, наверное, сохранились И вот эти группы создавайте.

И обратите основное внимание на те хозяйства, которые сегодня слабенькие. Их в районе из 12 (в основном 12-15 хозяйств), три-четыре, не больше. Остальные нормально работают. Они не ставят вопрос по специалистам, ветврачам, зоотехникам или агрономам. А вот на три-четыре хозяйства сделайте упор.

То есть надо маневрировать. Надо приспосабливаться к ситуации. А впредь, чтобы не было проблем, мы же очень много целевых направлений предоставили. Подбирайте ребят. Заключайте с ними и с родителями, если нужно, договоры и направляйте их учиться.