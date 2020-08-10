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Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги подсчётов голосов в некоторых районах

10 августа 2020 04:43
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Новости Беларуси. Выборы Президента Беларуси состоялись. Сейчас продолжается подсчёт голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительные итоги голосования в некоторых районах страны по состоянию на 24 часа озвучила председатель Центризбиркома.

Как отметила Лидия Ермошина, по всей стране отмечена рекордная явка избирателей.

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги подсчётов голосов в некоторых районах-1

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Итак, в Гродненской области отчиталось более всего – 8 районов. Хотя это 124 257 избирателей, которые приняли участие в голосовании, что составляет 92 % от тех, кто внесен в списки избирателей. Это Берестовицкий, Вороновский, Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, Кореличиский, Мостовский и Свислочский районы.

Лидирует – Президент Республики Беларусь Лукашенко, у него почти 93 % голосов, за него проголосовало 115 тысяч избирателей. На втором месте – Тихановская. За нее проголосовало около 5 тысяч (4 828) или 3,89 %. И на третьем месте кандидат «против всех» – 1 805 голосов.

Если взять Гомельскую область, здесь отчитались и уже закончили подсчет Ветковский, Лельчицкий, Лоевский, Хойникский районы. Это 52 966 человек. В выборах приняло участие много – 95 % избирателей. За Лукашенко проголосовали 48 тысяч или 90,76 %. Тихановская на втором месте – 3,20 % или 1 697 голосов. И на третьем месте, как уже часто встречается сейчас, – кандидат «против всех» (2,55 % или 1352 человека).   

По Брестской области посчитались 4 района: Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий, Малоритский. Это 89 656 тысяч, проголосовало 85 837 избирателей. За Лукашенко проголосовало 79 692 или 92 %. За Тихановскую – 3,81 %, на третьем месте кандидат «против всех» (1 103 человека или 1,28 %).

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги подсчётов голосов в некоторых районах-4

Минск. Ленинский район только смог посчитаться и представить результат. Итоги волеизъявления 92 тысяч граждан или 64 % от общего количества избирателей. На первом месте Лукашенко – 61 788 человек или 67 %, Тихановская набрала почти 15 % (13 747 человек), на третьем месте – против всех (8,49 % или 7 824 человека). 

Могилевская область. Четыре района – Краснопольский, Мстиславский, Хотимский, Чериковский. Здесь участвовали в выборах 40 тысяч человек. На первом месте Лукашенко – 37 541 человек или почти 94 %, Тихановская здесь, кстати, на третьем месте в Могилевской области, а на втором месте кандидат «против всех» – 3,31%.  

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги подсчётов голосов в некоторых районах-7

В целом, явка на выборах составила 84,05 %. Все регионы превысили 80-процентный барьер, а в Брестской области на участки пришли почти 92 % избирателей. Столица несколько уступила регионам: в Минске зафиксирована цифра в 66 %.

# Выборы в Беларуси # общество # Лидия Ермошина # Фотофакт

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