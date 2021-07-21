«Не могли закончиться иначе как блестяще». Александр Лукашенко о переговорах в Санкт-Петербурге
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.
Имад аль-Атраш, главный редактор новостей телеканала Sky News Arabia (ОАЭ):
Совсем недавно вы встречались с Владимиром Путиным. Какие отношения сейчас между Беларусью и Россией?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с Владимиром Путиным в этом году встречались не один раз и не только в Москве, но последний раз мы встречались с ним в Санкт-Петербурге, у него на родине. У нас давно установились с ним очень добрые, тесные отношения, мы понимаем друг друга, у нас единая оборона наших государств. Бывают у нас претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России – это дело святое. Поэтому главное внимание было уделено этому вопросу на этих переговорах.
Потом обсуждали блок экономических вопросов, в том числе с учетом санкций, которые против Беларуси и России ввели американцы и европейцы. Мы поручили правительствам реализовать, он выработан, конкретный план по противодействию санкциям и развитию наших государств в этот период времени.
Мы обсудили вопросы, связанные с пандемией коронавируса и передвижением в нашем Союзе граждан России, Беларуси, других государств, чтобы, насколько это возможно, потоки людей, мигрирующих в Россию и обратно, не нарушать. Обсудили комплекс гуманитарных вопросов, финансовые вопросы.
5,5 часа мы вели переговоры, закончились результативно и эффективно. На будущий год договорились по ценообразованию на углеводороды, которые мы у них покупаем, по продажам нашей продукции на российском рынке. Притом, чтобы вы знали, мы Россию не просим покупать все, что мы производим, даже вопрос так не стоит. И президенту России я так сказал: «Мы готовы на рыночных условиях торговать на территории России теми продуктами и товарами, которые исключительно нужны России. Которые она не производит или производит в недостаточном количестве». То есть это был разговор двух президентов двух братских и очень близких государств. Поэтому переговоры не могли закончиться иначе как блестяще.
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