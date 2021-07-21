«Не могли закончиться иначе как блестяще». Александр Лукашенко о переговорах в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.

Имад аль-Атраш, главный редактор новостей телеканала Sky News Arabia (ОАЭ):

Совсем недавно вы встречались с Владимиром Путиным. Какие отношения сейчас между Беларусью и Россией?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с Владимиром Путиным в этом году встречались не один раз и не только в Москве, но последний раз мы встречались с ним в Санкт-Петербурге, у него на родине. У нас давно установились с ним очень добрые, тесные отношения, мы понимаем друг друга, у нас единая оборона наших государств. Бывают у нас претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России – это дело святое. Поэтому главное внимание было уделено этому вопросу на этих переговорах.