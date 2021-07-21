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«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик

21 июля 2021 19:57
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Новости Беларуси. Вековой юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и офицер МВД Федор Максимович Медведь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик-1

Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет ясный ум и прекрасную память, читает стихи и принимает поздравления. А о войне напоминают медали на парадном кителе. Во дворе его дома не умолкает музыка с самого утра. Цветы и подарки вручили ветерану от руководства МВД и внутренних войск. В его честь звучал оркестр.

«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик-4

Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:
Мы удостоились чести праздновать столетие нашего ветерана, нашего товарища, нашего друга. Он часто приезжает в наши части и соединения Минского гарнизона, беседует с офицерами, солдатами, напутствует их. И своим жизнелюбием он дает нам энергию, заставляет нас думать позитивно.

«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик-7

Также 21 июля в адрес доблестного фронтовика прозвучали теплые слова и поздравления от родственников, коллег, общественных организаций и руководства Фрунзенского района. А у подъезда играли народные и фронтовые песни.

«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик-10

Федор Медведь, ветеран Великой Отечественной войны:
Я теперь должен буду думать: за что мне такая честь? Думаю, что все-таки я человек и буду стараться до конца своих дней, жизни прославлять добро, совесть и честь.

«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик-13

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:
Те советы при общении, которые он дает молодым, нам в том числе, для меня как главы администрации это ценно. Их опыт, то, что они сделали, то, что они победили в Великой войне, принесли нам мир в страну, не только в нашу страну, но и в страны Европы, стали освободителями. Поэтому это дорогого стоит.

«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик-16

В годы войны Федор Максимович воевал на Северо-Кавказском фронте, командовал взводом. Участвовал в освобождении Кубани, Нальчика, Малгобека и Моздока. В 1943 году был ранен и направлен в Грозненскую стрелковую дивизию внутренних войск НКВД, которая развернула на Кавказе борьбу с бандитизмом.

# Великая Отечественная война # общество # Хазалбек Атабеков # Федор Медведь # Сергей Шкруднев # Фотофакт

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