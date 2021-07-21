«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик

Новости Беларуси. Вековой юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и офицер МВД Федор Максимович Медведь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет ясный ум и прекрасную память, читает стихи и принимает поздравления. А о войне напоминают медали на парадном кителе. Во дворе его дома не умолкает музыка с самого утра. Цветы и подарки вручили ветерану от руководства МВД и внутренних войск. В его честь звучал оркестр.

Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Мы удостоились чести праздновать столетие нашего ветерана, нашего товарища, нашего друга. Он часто приезжает в наши части и соединения Минского гарнизона, беседует с офицерами, солдатами, напутствует их. И своим жизнелюбием он дает нам энергию, заставляет нас думать позитивно.

Также 21 июля в адрес доблестного фронтовика прозвучали теплые слова и поздравления от родственников, коллег, общественных организаций и руководства Фрунзенского района. А у подъезда играли народные и фронтовые песни.

Федор Медведь, ветеран Великой Отечественной войны:

Я теперь должен буду думать: за что мне такая честь? Думаю, что все-таки я человек и буду стараться до конца своих дней, жизни прославлять добро, совесть и честь.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

Те советы при общении, которые он дает молодым, нам в том числе, для меня как главы администрации это ценно. Их опыт, то, что они сделали, то, что они победили в Великой войне, принесли нам мир в страну, не только в нашу страну, но и в страны Европы, стали освободителями. Поэтому это дорогого стоит.