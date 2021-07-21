В Беларуси установили выплату ежегодной матпомощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы

Новости Беларуси. К страницам страшного прошлого и тем, чьи имена навсегда в них вписаны, всегда особое внимание. В Беларуси установлена выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси подписал соответствующий указ.

Материальная помощь ветеранам в стране до 2021 года оказывалась в преддверии юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Отныне будет дополнительная социальная поддержка. Размер ежегодных выплат, согласно указу, будет устанавливаться Советом Министров. Источник финансирования – республиканский бюджет.