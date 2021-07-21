Александр Лукашенко: в последнее время мы видим руководство террористами в Беларуси со стороны Германии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.
Имад аль-Атраш, главный редактор новостей телеканала Sky News Arabia (ОАЭ):
Когда вы говорите о провокации, как вы считаете, кто может стоять за этим, кто в ней заинтересован?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты Америки, их спецслужбы и не только. Прежде всего повестку дня эту формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому что заказать убийство Президента и журналистов, граждан Беларуси, видных граждан, совершить террористические акты возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Исполнители или страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, – мы их тоже знаем. Это Литва, отчасти Латвия, прежде всего – Польша и Украина. В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии.
Понимаете, Имад, с ними по-хорошему невозможно, с ними невозможно по закону. Демократия, права человека, право международное – это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, и планируемые акции, задержали массу людей. Мы установили, откуда они управлялись – с территории Германии. Мы эти факты передали немцам, руководству Германии, для принятия мер, согласно международным нормам. И что, вы думаете, нам ответили? Нет.
Со стороны беглых белорусов, оппозиционеров ярых, даже не оппозиционеров, а экстремистов, террористов, которые сидят в Литве и в Польше, спланированы очередные провокации против Беларуси террористического характера. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши, чтобы нам выдали этих организаторов или судили их. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет. Наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно. Да вы и сами не хуже меня это знаете.
Кто-то упрекает белорусские спецслужбы, что они задержали Романа Протасевича в аэропорту. Так они же сами его, как он говорил, слили. Они нас проинформировали, что он находится среди этих пассажиров, когда уже самолет сел в аэропорту. Мы его идентифицировали. Естественно – на него было возбуждено в Беларуси уголовное дело – поэтому он и был задержан. И давно задали вопрос, хотим получить ответ: кто проинформировал белорусские правоохранительные органы по делу Романа Протасевича? Мы это знаем, но мы хотим, чтобы те ответили, кто это организовывал. И Роман тоже это знает, он об этом сказал.