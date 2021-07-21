Александр Лукашенко: в последнее время мы видим руководство террористами в Беларуси со стороны Германии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент. Имад аль-Атраш, главный редактор новостей телеканала Sky News Arabia (ОАЭ):

Когда вы говорите о провокации, как вы считаете, кто может стоять за этим, кто в ней заинтересован?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты Америки, их спецслужбы и не только. Прежде всего повестку дня эту формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому что заказать убийство Президента и журналистов, граждан Беларуси, видных граждан, совершить террористические акты возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Исполнители или страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, – мы их тоже знаем. Это Литва, отчасти Латвия, прежде всего – Польша и Украина. В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии. Понимаете, Имад, с ними по-хорошему невозможно, с ними невозможно по закону. Демократия, права человека, право международное – это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, и планируемые акции, задержали массу людей. Мы установили, откуда они управлялись – с территории Германии. Мы эти факты передали немцам, руководству Германии, для принятия мер, согласно международным нормам. И что, вы думаете, нам ответили? Нет.