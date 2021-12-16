«Первая стипендия, которую я получил, была 1 доллар». Как Сергей Рубникович пришёл в медицину?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ. Юлия Артюх, СТВ:

Вы ректор БГМУ, доктор медицинских наук, профессор. И это я обозначила только ваши статусы. Если начну перечислять все ваши награды и заслуги, нам не хватит программы. Но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали про вашу профессиональную деятельность, про ваш долгий и весьма интересный путь. Помимо того, что вы являетесь практикующим врачом, вы еще и преподаете. Как вы пришли в медицину? Почему именно стоматология? «И мама, и отец хотели меня видеть медиком»

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Родился я в Витебской области в деревне Сосновцы Шарковщинского района. Это небольшая деревня, в то время являлась центром колхоза, где сам родился, где мои родители работали. Отец мой работал председателем колхоза долгие годы, впоследствии работал в управлении сельского хозяйства. На три созыва выдвигался в депутаты районного совета, возглавлял районный Совет депутатов. Прошел многогранный профессиональный путь. И мама, и отец хотели меня видеть медиком. Мама хотела меня видеть хирургом, мой дедушка хотел меня видеть стоматологом. Когда он работал, он был печником известным, мастером по укладке печей. Теперь оценивая его профессию издалека, я вижу сходство моей профессии (врача стоматолога-ортопеда), потому что схожесть есть именно в изготовлении конструкций, использовании законов биомеханики и внедрение их в стоматологической практике. Поэтому мировоззрение родителей в какой-то степени повлияло на выбор моей профессии. Юлия Артюх:

Интересно. Вы все-таки не из династии врачей и избрали путь медика. Почему не поступали в Витебск? В Витебске же есть медицинский университет, но вы поехали в Минск.

Сергей Рубникович:

В то время, когда я поступал, это был 1991 год, в Витебском медицинском университете не было стоматологического факультета, он как раз в 2000-х годах открылся. Буквально год назад праздновали 20-летие этого факультета всем медицинским, стоматологическим сообществом. На выбор профессии еще повлиял профориентационный случай в моей жизни. В 9 классе я посещал родственников в Минске, моя двоюродная сестра работала в Институте математики НАН, обслуживалась как раз в Республиканской стоматологической поликлинике. Как пациент она пригласила меня посмотреть на эту клинику, где работают врачи-стоматологи, обучаются как раз наши студенты Минского государственного медицинского института. Я ее посетил, посмотрел, как занимаются студенты, как работают, посетил зуботехнические, пообщался с некоторыми преподавателями. Конечно, заразился этой положительной энергией. И уже 9-11 классы я полноценно готовился к поступлению в Минский государственный медицинский институт на стоматологический факультет. Для меня был уже определен выбор именно этой профессии и этой специальности. Хотя как пациент я редко посещал врача-стоматолога. Признаюсь, что первую пломбу я поставил буквально пару тройку лет назад. До этого я лечение зубов не производил, только производил профилактические осмотры. Юлия Артюх:

Видимо, хорошая генетика у вас или боялись все-таки? Сергей Рубникович:

Думаю, что заложена и генетика. И конечно, индивидуальный уход за полостью рта, профессиональным обслуживанием, уходом наших врачей-стоматологов. «Окончил школу с серебряной медалью. У меня была единственная четверка по русскому языку»

Юлия Артюх:

Вы сказали, что с 9 класса готовились целенаправленно к поступлению. Как вы учились? Сергей Рубникович:

Учился я неплохо, можно сказать, что хорошо, окончил школу с серебряной медалью. У меня была единственная четверка по русскому языку. У нас был достаточно принципиальный классный руководитель, как раз они и вела у меня русский язык. Юлия Артюх:

А по темпераменту какой вы были: спокойный или активный? Сергей Рубникович:

Как и все дети, были периоды активности, но в большей степени я считаю себя спокойным человеком, уравновешенным. В детстве, живя в деревне, вся зима, снег – это лыжи, коньки. Все свободное время мы проводили на улице. Летом – это помощь родителям, помощь по приусадебному участку, животными, которые были. Конечно, это большой интенсивный труд. Раскрою секрет: в 9-10 классе я работал помощником на комбайне во время сельхозуборки зерновых. Поэтому меня влекло к технике, сельскому хозяйству. Все равно была заветная мечта получить другую профессию, отличительно от родителей, профессию медика, именно врача-стоматолога. Юлия Артюх:

Надо сказать, что вы выбрали нелегкий путь. Чтобы подготовиться другому специалисту, не медику, надо обучаться 5 лет, а чтобы обучаться в медицинском университете, надо пройти 7-летний путь, еще интернатура, есть еще какие-то ступени. Это довольно долгий путь, чтобы уже стать конкретно специалистом.

Сергей Рубникович:

Да, на стоматологическом факультете мы обучаем наших студентов 5 лет, потом год интернатуры, стажировки на рабочем месте. И приступаешь к полноценной работе. На лечебном, педиатрическом, медико-профилактическом факультете это обучение составляет 6 лет, плюс 1 год интернатуры. Всю программу, которую мы проходили, какие-то теоретические предметы были чуть-чуть в сжатом состоянии, но весь объем информации мы получали полноценно, как и получают на лечебно-педиатрическом факультете. «Помню первую стипендию, которую получил. Она была эквивалентна одному доллару США» Юлия Артюх:

Вы уехали от родителей, то время было действительно тяжелое. Это еще был СССР, когда вы уезжали из деревни учиться? Сергей Рубникович:

1991 год. Юлия Артюх:

Потом уже развал СССР, насколько было легко или тяжело вам как студенту оказаться в совершенно новом городе? Как вы жили? Зарабатывали какие-то деньги? Родители, наверное, вам помогали натуральными продуктами.

Сергей Рубникович:

Сложный был период. 1991 год – год развала СССР, становления нашей республики. Помню первую стипендию, которую получил. Она была эквивалентна одному доллару США. Но мы за этот доллар и питались в нашей столовой. Благо, что до сих пор у нас эта столовая функционирует. Наши студенты на льготных условиях там питаются. Это была возможность полноценно кушать. Брать даже в некоторых случаях еду с собой в общежитие. Конечно, мы дружно жили. Жил я во втором нашем общежитии БГМУ. Оно и сейчас функционирует, на Казинца, 99. Когда я поступал, у нас набор был 250 человек, до этого было 300 человек. Оно было только из будущих стоматологов. Если в настоящее время у нас наборы чуть-чуть меньше, где-то в пределах 100-120 человек, там проживают сейчас не только студенты стоматологического факультета, но и лечебного, педиатрического. То в то время это были только будущие стоматологи. Жили достаточно весело, интересно, даже при той стипендии в один доллар. Конечно, благодаря родителям и их помощи мы полноценно функционировали, учились. Потом я поступил в Белорусский государственный институт усовершенствования врачей, в настоящее время это называется Белорусская медицинская академия последипломного образования. Я пошел учиться дальше. Я поступил на кафедру ортопедической стоматологии и хирургической стоматологии, где два года отзанимался. Занимался как раз профилем ортопедической стоматологии, основами протезирования. Основной профиль кафедр последипломного образования – это работа с врачами, элементы усовершенствования, стажировок. Всю информацию мы получали в наших библиотеках. Юлия Артюх:

Зачем вам нужна была научная деятельность? Отучились, пошли работать и все, вы врач.

Сергей Рубникович:

Если стать настоящим, полноценным врачом, я считаю, я это говорю и студентам, и нашим молодым врачам, конечно, он должен мыслить более широко, иметь более широкий кругозор. Любой врач – это исследователь. Потому что он должен оценивать клиническую ситуацию, прогнозировать, должен давать прогноз, результат своего проведенного лечения на протяжении долгого времени. Поэтому эти начальные изыскания, которые были проведены в студенческие годы, стали багажом, базисом для моих последующих исследований. Кандидатскую диссертацию защитил в 27 лет, относительно молодой возраст. Это дало мне основания и багаж для работы по докторской диссертации. И буквально через 10 лет я защищаю уже докторскую диссертацию в 2011 году. Была выполнена по инновационному методу лазерно-оптической диагностики и обоснование методов коррекции, лечения стоматологических пациентов с болезнями периодонта. Юлия Артюх:

Можно ли купить здоровье за деньги? Сергей Рубникович:

Нет. Юлия Артюх:

О чем вы мечтаете? Сергей Рубникович:

Я мечтаю, чтобы наш университет стал полноценным лидером медицинского образования на стыке Запада и Востока. Юлия Артюх:

Вас легко обидеть? Сергей Рубникович:

Нет.