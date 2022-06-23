«Не исключаю более полномасштабную войну в Европе». Политолог сделал прогноз для Беларуси

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Меня, например, сегодня больше всего волнует, что скоро встреча нашего Президента с Путиным. Решается очень серьезный вопрос. Встретились министры обороны. Давайте проведем линию: Президент Лукашенко просто так вещи не делает. Вы помните, сейчас был вопрос территориальной обороны, вопрос народного ополчения. Наши граждане должны понимать одну простую вещь: с каждым часом обстановка на границе Беларуси и Союзного государства накаляется. Люди сумасбродные за рубежом. И Дуда, и все остальные главы государств уже непонятно, что они хотят сами.

Причем обстановка настолько напряжена, что я сегодня не впервые, но скажу более четко: я не исключаю второго блицкрига по отношению к Беларуси. И не исключаю более полномасштабную войну в Европе. Это сейчас не война еще – это цветочки. Не знаю, кто первым нанесет удар, но догадываюсь, куда. И я очень хочу то, что делал до сих пор Президент, чтобы он продолжил эту линию. Конечно, никто в стороне не останется. Но все-таки обеспечить этот зонтик безопасности над Республикой Беларусь в состоянии только Александр Григорьевич Лукашенко, что он и делает.

Я знаю, что сегодня решаются именно эти вопросы. А признания Шойгу в разговоре с Хрениным, министром обороны Беларуси, что Беларусь является (наконец-то) стратегическим партнером в военно-политической доктрине России и Союзного государства. Это говорит о том, что уже, наверное, сейчас в этой борьбе между двумя цивилизациями мы подошли к почти критической ситуации. Еще шаг-два и могут быть нанесены тактическими ядерными вооружениями залпы. Могут быть отданы приказы. Кто это будет делать – другой вопрос. Но вы видите, что Америка делает все возможное, чтобы Европу втянуть в войну.

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