Не хуже астраханских! Житель Минской области выращивает около 40 сортов арбуза

Популярность выращивания арбузов набирает обороты, ведь это главная ягода летнего сезона, которая востребована у покупателей. Тем более климат позволяет. Так, житель пристоличья Виктор Дятко выращивает около 40 сортов арбуза, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Такие же сладкие, сочные и спелые, как знаменитые астраханские. Своими садоводческими достижениями и советами мужчина делится и в соцсетях.

Зайдя на участок Виктора Дятко, глаза разбегаются. Батат, якон, таро, земляной орех. Витаминная экзотика на любой вкус, но основное место отдано ягоде. Сочного арбуза здесь не менее 40 сортов. Разнообразие под счет, чтобы в будущем сделать грамотный выбор.

Виктор Дятко:

Это у нас Sugar Elloy, они вырастают не больше четырех килограммов. Очень вкусные, сладкие и желтые внутри. Дальше мог показать, у нас есть довольно интересный сорт – «Черный кардинал». Рекордный у меня был на 14 800.

С арбузами у Виктора был эксперимент, который оказался удачным. В этом сезоне получил больше 200 сладких ягод. Все они отличаются между собой размером, вкусом и иногда даже цветом. И вот мастер-класс, как определить спелость арбуза до разреза.