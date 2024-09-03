Общежитие №2 Несвижского государственного колледжа признали лучшим в Беларуси

Республиканский конкурс проходил среди средних специальных учреждений образования. Жюри оценивало внешний облик зданий, чистоту и условия проживания. Общежитие Несвижского колледжа соответствует всем критериям. Здесь созданы условия для всестороннего развития и досуга учащихся. Есть зоны для рисования, просмотра фильмов, залы для занятия спортом, творчеством, а также чирлидингом и гольфом. Кроме того, оборудована комната для самоподготовки.

Юлия Сороговец, председатель первичной профсоюзной организации Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа: Изюминкой нашего общежития, конечно, являются те локации, которые у нас представлены для детей. Это деловая локация, в которой дети после занятий могут встретиться с различными интересными людьми города и района. Это релакс-локация, где дети отдыхают, где дети могут собраться в небольшие компании.

Евгения Юхо, педагог-организатор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:

Также у нас очень много талантливых ребят, которые занимаются танцами. Они играют на разных музыкальных инструментах. И на третьем этаже есть тоже две творческие локации, где можно подготовиться к будущим выступлениям. В 2019 году администрация города передала на баланс колледжа здание бывшей гостиницы. Здесь был проведен ремонт, и сегодня оно доступно для проживания учащихся.

Общежитие Несвижского колледжа рассчитано на 114 учащихся. В этом корпусе будут проживать студенты разных курсов различных педагогических специальностей.