Аграрии Минской области собрали более 126 тыс. тонн сахарной свёклы

Аграрии Минской области массово убирают сахарную свеклу. Накопано свыше 126 тысяч тонн сладкого корнеплода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задача – пройти 370 тысяч гектаров. С полей свекла поступает на переработку. Только в центральном регионе два сахарных завода, и загруженность их ежедневно растет. Параллельно аграрии убирают кукурузу и ведут сев озимых.

У аграриев сельхозпредприятия «Краснодворцы» очередной уборочный марафон – созрела сахарная свекла. Вал уже составляет свыше 8 тысяч тонн сладкого корнеплода. Урожайность – 450 центнеров с гектара. Свекла крупная, чистая благодаря сухой солнечной погоде.

Александр Томила, механизатор сельхозпредприятия «Краснодворцы»:

Мы сутками работаем на комбайне, он не глушится. Только на заправке завели, топливо проверили и так все время работаем. По 20 гектаров в сутки копаем. Качественно стараемся убирать, чтобы без потерь.

Кроме свекольных полей, механизаторские бригады заняты на кукурузных. Всего под царицу полей здесь отведено 1 800 гектаров. Початки выросли большие, отсюда и высокая урожайность. Пока выходит около 300 центнеров на круг.