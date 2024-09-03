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Аграрии Минской области собрали более 126 тыс. тонн сахарной свёклы

03 сентября 2024 17:50
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Аграрии Минской области массово убирают сахарную свеклу. Накопано свыше 126 тысяч тонн сладкого корнеплода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задача – пройти 370 тысяч гектаров. С полей свекла поступает на переработку. Только в центральном регионе два сахарных завода, и загруженность их ежедневно растет. Параллельно аграрии убирают кукурузу и ведут сев озимых.

Подробнее – Дарья Авсюк.

Аграрии Минской области собрали более 126 тыс. тонн сахарной свёклы-2

У аграриев сельхозпредприятия «Краснодворцы» очередной уборочный марафон – созрела сахарная свекла. Вал уже составляет свыше 8 тысяч тонн сладкого корнеплода. Урожайность – 450 центнеров с гектара. Свекла крупная, чистая благодаря сухой солнечной погоде.

Аграрии Минской области собрали более 126 тыс. тонн сахарной свёклы-4

Александр Томила, механизатор сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
Мы сутками работаем на комбайне, он не глушится. Только на заправке завели, топливо проверили и так все время работаем. По 20 гектаров в сутки копаем. Качественно стараемся убирать, чтобы без потерь.

Кроме свекольных полей, механизаторские бригады заняты на кукурузных. Всего под царицу полей здесь отведено 1 800 гектаров. Початки выросли большие, отсюда и высокая урожайность. Пока выходит около 300 центнеров на круг.

Аграрии Минской области собрали более 126 тыс. тонн сахарной свёклы-6

Александр Петкевич, механизатор сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
Землю хочется доглядеть, с каждым годом урожайность повышаем. Хочется, конечно, и результат видеть своей работы. Вот даже кукуруза, раньше мы такой и не выращивали, а сейчас свыше 300 центнеров дает. Это уже результат, учитывая погодные условия, приспосабливаемся и работаем. 

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # Дарья Авсюк

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