Безопасность и комфорт для ребёнка! Какие возможности предлагает «Карта учащегося» от Белкарт?

Начало нового учебного года – новая ступенька в жизни каждого школьника. Дети становятся чуть-чуть старше, а родители – мудрее. Платежная система Белкарт и Беларусбанк сделали нынешний старт учебного процесса еще более торжественным и запоминающимся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке накануне прошел грандиозный праздник «День знаний с Белкарт и Картой учащегося от Беларусбанка». Роспись картхолдеров, гипсовых фигур, рисование цветным песком, мастер-класс по мобильной фотосъемке и уроки фотопозировния, а еще гелиевые шары в подарок! О празднике, который раскрасили во все цвета радуги, в нашем следующем сюжете.

Второй год подряд Беларусбанк и Белкарт реализовывают уникальный проект для школьников нашей страны. Первой ласточкой в 2023 году стал Борисов. Нынче платежная система Белкарт и Беларусбанк сделали День знаний еще более торжественным и запоминающимся уже в Полоцке.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО«АСБ Беларусбанк»:

Для Беларусбанка этот проект не новый. Мы больше 10 лет занимаемся в Минске и успешно реализовали проект совместно с Министерством образования «Карта учащегося». А с прошлого года этот проект является проектом Беларусбанка. Мы для себя определили, что наше молодое поколение – это те клиенты, которых мы хотим видеть и сегодня, и в будущем.

Карта учащегося – это не только бесконтактный пропуск в школу, но и полноценная банковская карточка платежной системы Белкарт. Такой универсальной карточкой можно расплачиваться везде и при этом она может служить идентификационным средством для доступа в школу, библиотекам и другим объектам.

Эти карты очень функциональные. В плане безопасности мы, родители, знаем, где находятся наши дети. Когда они заходят в школу, когда они покидают стены школы. Мы видим в этой карте только плюсы. Мы можем пополнять эту карту, и наши детки могут ей рассчитываться.

Активности, которые приготовили организаторы масштабного праздника, понравились не только детям. Если для них День знаний – это новая ступенька и взросление на один школьный год, то для их родителей – это возможность пройти финансовый квест и вместе провести время!

Ульяна Захарова, заместитель генерального директора ОАО «Банковский процессинговый центр»:

На мой взгляд, такие праздники и для детей интересны и приятны. И нам как платежной системе приятно быть здесь представленными. Приятно видеть, что интересуются ребята и пользуются нашими продуктами. У некоторых уже есть мобильное приложение, которым они пользуются и «Картой учащегося». Так что наше сотрудничество с Беларусбанком очень комфортное и полезное.