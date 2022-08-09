Творожная запеканка с абрикосом. Кулинар обо всех секретах приготовления

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим на завтрак творожную запеканку с мягким сыром и абрикосами. Приступаем к приготовлению. Нам понадобится некоторое время, чтобы манка набухла в кефире. Четыре столовые ложки манки заливаем кефиром и даем немного постоять, чтобы манка набухла.

Пока манка приобретает нужную нам консистенцию, мы подготовим нужные нам фрукты. Нам нужны абрикосы. Разрезаем все на четыре части, теперь подготовим цедру для нашей запеканки. Вкус цедры больше раскроется, если она будет нарезана чуть крупнее. Манка уже такая, какая она нужна. И добавляем все остальные продукты. Мягкий творог, полторы чайные ложки разрыхлителя. Сахара много добавлять не будем, нам достаточно две столовые ложки. И добавим два куриных яйца, аккуратно все перемешиваем венчиком.

Мы замешали тесто, я смотрю, что оно немного жидковато, хочу добавить еще две столовые ложки манки, дать еще немного постоять. До того момента, когда мы будем добавлять наши фрукты, тесто доходит. Включаем духовку на разогрев.

Тесто готово, консистенция густой сметаны, добавляем цедру. Переливаем тесто в форму. Выкладываем абрикосы, добавим немного сахара для корочки карамельной. Отправляем запеканку в духовку на 180 градусов до готовности.