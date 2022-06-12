Крафтовые напитки варят сами – прямо на глазах у посетителей. Кто продолжает традиции Гродненского пивзавода?

Новости Беларуси. Гродно уже в третий раз признают самым лучшим в Беларуси местом для ведения бизнеса. Доходы от предпринимательства составляют около трети бюджета города. А более 30 % работающих гродненцев нашли свое место в малом или среднем бизнесе, который развивался даже в пандемийные времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бизнес-потенциал города оценила Галина Буро и узнала, в чем секрет такого успеха.

Самым популярным вложением денег в бизнес, наряду с традиционной торговлей, стала сфера услуг, особенно объекты общепита.

Галина, ваш квас!

В этом заведении предложат не только квас, но и что-то слегка покрепче. Крафтовые напитки варят сами – вот здесь, прямо за стеклом, на глазах у посетителей.

Наталья Сивирчукова, управляющая рестораном-броварней:

Прямо сейчас вы видите, что закрыты две цистерны, в них идет брожение светлого крафтового напитка. Мы всегда приглашаем наших прекрасных гостей, чтобы они посмотрели на все, и также мы организовываем для туристов экскурсии.

Владельцы говорят: они продолжатели традиций, ведь когда-то Гродненский пивзавод славился даже за пределами страны. Предприятия в городе уже нет, зато появилась первая частная броварня-ресторан. Здание под стать – история от стен до потолка. Сохранение бизнесом архитектурного наследия для города – удачный бонус.

Наталья Сивирчукова:

Этот потолок с 19 века. Мы его сохранили, просто укрепили для того, чтобы сохранить память, так как все-таки это историко-культурное наследие, которым мы, в принципе, должны гордиться.

Три сорта хмельного по собственным рецептам. Остальные семь в меню от белорусских крафтовых производителей. Владельцы кропотливо изучали эту нишу, долго учились у мастеров. В итоге идею распробовали и горожане, и туристы. Но путь к успеху был, как и всегда в чем-то стоящем, тернист.

Наталья Сивирчукова:

Совпало с пандемией, с тем, что спад туристов пошел, границы закрыли. Приезд гостей снизился достаточно сильно. Власти нам очень помогали. В конце апреля начался поток туристов. Наверное, погода все равно делает свое.