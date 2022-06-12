Привычной стойки регистрации нет, как и персонала. Заселяемся в первую в Беларуси бесконтактную гостиницу

Новости Беларуси. Гродно уже в третий раз признают самым лучшим в Беларуси местом для ведения бизнеса. Доходы от предпринимательства составляют около трети бюджета города. А более 30 % работающих гродненцев нашли свое место в малом или среднем бизнесе, который развивался даже в пандемийные времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бизнес-потенциал города оценила Галина Буро и узнала, в чем секрет такого успеха.

Галина Буро, корреспондент:

Мы пришли в первую в Беларуси бесконтактную гостиницу. Сейчас попробуем побыть ее постояльцами и заселиться.

Для этого понадобится телефон. Замок откроется только с помощью личного пароля гостя отеля.

– Каждый клиент, который забронировал номер на сайте, получает на электронную почту код доступа в гостиницу.

– Ага, открыто. Можем заходить. Код вот здесь вводится, и мы заходим.

Привычной стойки регистрации в гостинице нет, как и персонала. Нет, он, конечно, есть, но постояльцы с ним визуально не пересекаются, от слова совсем. Общение с администратором через интернет. Да и в целом здесь все на современных технологиях.

Гостевая парковка сразу с зарядными станциями для электрокаров, в коридорах камеры и датчики движения, все двери на паролях, подсказки на QR-кодах.

Сергей Пилипенко, представитель компании – владельца гостиницы:

Пандемия. Нам надо было сделать так, чтобы клиент чувствовал себя в нашей гостинице, кроме того, что комфортно, безопасно с точки зрения заботы о своем здоровье.

Когда Гродно первым в Беларуси стал зоной безвизового туризма, здесь резко ощутили нехватку гостиниц. Бизнесмены тут же включились в работу. Карты спутала пандемия, а затем и накал мировых страстей. Но нет худа без добра. Ковид определил формат отеля, а в стране пошел бурно в рост внутренний туризм.

Сергей Пилипенко:

В основном приезжают белорусы и россияне. Нормально, постоянно, планомерно заняты практически все номера.

И хоть отель с дизайнерскими номерами в центре Гродно – новострой, есть реплики прошлого: стилизованные под старину лестницы, высокие потолки (как раз для мансард) и виды Гродно разных эпох. Все неслучайно.

Галина Буро:

В 19 веке на этом месте находилось здание, которое получило неофициальное название «Дом Гожанских» – по фамилии владельцев. Но после Великой Отечественной войны постройка все больше приходила в аварийное состояние. И в итоге его снесли. Потому задача нынешних владельцев участка была восстановить исторический облик утраченного здания.

Такое условие покупки участка было на аукционе горисполкома. Стороны обязательства выполнили обоюдно.

Сергей Пилипенко:

С городом проблем никаких не было. С момента, когда мы покупали участок на аукционе, и практически до момента ввода гостиницы в эксплуатацию. В случае возникновения каких-то вопросов мы всегда ощущали такую полноценную поддержку и помощь.

Действительно, если импульсом для деловой активности в городе был безвиз, то дальше поддержку динамики инвестфона взяла местная власть. Результат налицо – вот уже в третий раз за последние пять лет Гродно признан лучшим областным центром для ведения бизнеса.