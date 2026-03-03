Какой трудовой деятельностью занимаются иностранцы в Беларуси – рассказала инспектор отдела по гражданству и миграции

4 марта белорусская милиция отметит свой профессиональный праздник. Ежедневно сотрудники стоят на страже правопорядка и безопасности. Расследуют кражи и угоны, выявляют мошеннические схемы, патрулируют улицы. О том, чем наполнен день правоохранителей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Контроль за прибыванием иностранцев, решение вопросов гражданства, депортация нарушителей, проверка рынков, а также выдача паспортов. Объемный масштаб работы у сотрудников отдела по гражданству и миграции УВД Минского райисполкома. Возле кабинетов пусто никогда не бывает. Затишье, как говорится, только после конца рабочего дня. Алеся Ульчиц два года работает инспектором. Четко понимает задачу и выполняет свой функционал.

Алеся Ульчиц, инспектор отдела по гражданству и миграции УВД Минского райисполкома:

Закончила я Полоцкий государственный университет. Начинала я с Департамента охраны – вольный наем. Перевелась в отдел по гражданству и миграции Минского района, работала в регистре населения на гражданской должности. Поработала в районе полугода. Очень сильно вдохновилась этой профессией и решила аттестоваться. Ни капли не пожалела о своем выборе. Занимаюсь я линией, которая ведет выдачу разрешений на временное проживание, регистрацию иностранных граждан по месту пребывания. Также осуществляю контроль за местом пребывания иностранных граждан.

Оснований для получения разрешения на проживание иностранцев в Беларуси несколько – поступление в учреждение образования, наличие собственного жилья или близкого родственника. Осуществляют граждане здесь трудовую деятельность. Все начинает с приглашения нанимателем в страну. Он заключает трудовой договор с работником и подает уведомление в отдел по гражданству и миграции.