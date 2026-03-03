В Минске открыли интерактивный музей милиции

В нем экспозиционное пространство разделено на три тематические зоны. В зале современности наглядно демонстрируется слаженная работа всех служб столичных правоохранителей. Интерактивные модули знакомят с деятельностью уголовного розыска, ГАИ, подразделений по киберпреступности и наркоконтролю. Также можно познакомиться с историей раскрытия резонансных преступлений прошлых лет, различными этапами становления минской милиции.

Тамара Рулинская, начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома:

У нас достаточно много экспозиций с ожившими фотографиями, которые позволяют более реально, более эмоционально проникнуться различными историями становления и развития минской милиции. У нас много интересных экспонатов, говорится о милиции 20-30-х годов, об участии минской милиции в Великой Отечественной войне, о борьбе с бандитизмом. Конечно же, огромное внимание уделено локации, посвященной геноциду белорусского народа в период Великой Отечественной войны, где погиб каждый третий белорус.

Зал истории столичной милиции находится в здании ГУВД Мингорисполкома. На экскурсию можно предварительно записаться группами от 10 до 30 человек.