Рассмотрение материалов и отработка жилого сектора – узнали, как проходит день участкового инспектора милиции

4 марта белорусская милиция отметит свой профессиональный праздник. Ежедневно сотрудники стоят на страже правопорядка и безопасности. Расследуют кражи и угоны, выявляют мошеннические схемы, патрулируют улицы. О том, чем наполнен день правоохранителей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На столе у Анны Зуевой, участкового инспектора милиции всегда порядок. Аккуратно сложенные документы, ничего лишнего. Систематизация помогает в качественном планировании задач на день. Ведь вся работа, основанная на оказании помощи людям, поэтому к каждому делу необходимо подходить с максимальной ответственностью и внимательностью к деталям.

Анна Зуева, участковый инспектор милиции Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД:

У меня было такое желание самостоятельное. Не сказать, что у меня куча родственников либо прямо детская мечта – нет. Просто это пришло позже. Когда я училась в институте, у нас была практика. Знакомилась с этой профессией, с милицией, со следствием. Зацепила меня эта профессия. Нравилось постоянное движение. Раскрытия, разные люди, разные события – интересно, мне нравилось. Поэтому решила прийти работать, служить сюда.

В должности участкового Анна семь месяцев. На работу в этот населенный пункт ездит из шумного мегаполиса. В дороге размышляет, анализирует, настраивается, изучает новости. Мачулищи – это современный поселок с развитой инфраструктурой, в котором проживает порядка 12 тысяч человек. Тихий, спокойный населенный пункт, но за оперативной обстановкой внимательно следят.

Анна Зуева:

Мы находимся в Мачулищанском отделе милиции. Я участковый инспектор милиции. Рабочий день проходит, как у меня? У нас подразумевается две смены. В первую смену, как правило, в девять утра начинается вооружение. После чего мы возвращаемся в отдел милиции. По нашему распорядку это рассмотрение материалов, отработка жилого сектора. Также это проверка каких-нибудь поднадзорных лиц. Вторая смена подразумевает то же самое. Также у нас есть ночные смены.