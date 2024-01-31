Ремонт дороги возмутил жителей города! Ямы на проезжей части: кто виноват и что делать?
Нынешняя зима стала настоящим испытанием для дорог. Резкие температурные перепады привели к образованию выбоин и деформации асфальта. Дорожные и коммунальные службы уже приступили к устранению. Но автолюбители замечают, что не всегда отдельные рабочие делают ремонт добросовестно. На горячую линию СТВ обратился житель Гродно. Он прислал видео, где у него есть вопросы к соблюдению технологии при устранении ям.
Репортаж Галины Буро.
Растаял снег, а с ним на некоторых участках и асфальт. Ямы заделывают. Но всегда ли качественно? Такое видео житель Гродно прислал в редакцию СТВ. Ремонт на мокром месте.
Александр Хусяинов – тот самый неравнодушный житель. Признается: не строитель, всю жизнь трудился токарем. Нюансов ямочного ремонта не знает, но чувствует, что с таким подходом коммунальные службы сели в лужу.
Александр Хусяинов, житель Гродно:
На все работы, тем более такие, должен быть какой-то гарантийный срок. И по сроку, и по качеству. Это все-таки наши общие деньги. И это уже нормой стало. После ремонтных работ максимум через две-три недели опять приходится все заново латать, опять появляются ямы, становится опасно ездить по дорогам.
То самое место дорожно-водных событий, где два дня назад было сделано видео, – улица Ольги Соломовой. Как и ожидали, ремонт ямы не на десятку.
Далее смотрите в видео.