Ремонт дороги возмутил жителей города! Ямы на проезжей части: кто виноват и что делать?

Нынешняя зима стала настоящим испытанием для дорог. Резкие температурные перепады привели к образованию выбоин и деформации асфальта. Дорожные и коммунальные службы уже приступили к устранению. Но автолюбители замечают, что не всегда отдельные рабочие делают ремонт добросовестно. На горячую линию СТВ обратился житель Гродно. Он прислал видео, где у него есть вопросы к соблюдению технологии при устранении ям.

Репортаж Галины Буро.

Растаял снег, а с ним на некоторых участках и асфальт. Ямы заделывают. Но всегда ли качественно? Такое видео житель Гродно прислал в редакцию СТВ. Ремонт на мокром месте.