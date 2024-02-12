Не двор, а болото! Как обстоит ситуация с паводками на Гродненщине?

Свою лепту в разрушение дорожного полотна вносят и паводки. Правда, такая картина характерна скорее для весны. Для зимы явление не совсем привычное. Однако сейчас его можно наблюдать в разных частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Февральские разливы рек и прибавление грунтовых вод создают проблемы жителям прибрежных деревень. Так, в Берестовицком районе большая вода из реки Свислочь пришла и в огороды, и в подвалы. Галина Буро выехала на место.

Не двор, а болото – огороды в воде. Местные жители грустно шутят: впору сеять рис. Ведь картофель в подвале в такой сырости точно пропадет – переживает Игорь Майснер.

Вот тоже в подвале вода. Картошка в опасности. Банки поплывут скоро. Звонили из Волковыска, говорили, мы видели вашу деревню, предлагали весла. И если для лодок еще рано, то резиновые сапоги в деревне – хит сезона.

– Сапоги надо, так я не зайду!

– Откачиваете, получается?

– Конечно!

Многие старожилы могут похвастаться личными насосами. Говорят каламбуром: мол, знаем, плавали. Большая вода приходит не впервые.

Галина Буро, корреспондент:

Деревня расположена в живописном месте – на территории заказника «Свислочь». Летом здесь отличные виды на реку и места гнездования краснокнижных птиц, но зимой часто после таяния снега приходит большая вода. В этом году непривычно рано.