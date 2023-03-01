«Папа не афишировал, что он Герой Советского Союза». Вспоминаем подвиг Витольда Гинтовта. Премьера на СТВ!

Новости Беларуси. Премьера в Год мира и созидания. Память в сердцах, память в Вечном огне, память в медалях. Телеканал СТВ открывает семейные альбомы, где на нас смотрят глаза тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши отцы, деды и прадеды. Их героизм и отвага не покрываются пылью забвения. Мы вспоминаем их имена, их борьбу во имя Победы. И это напоминание нам, потомкам, на всю оставшуюся жизнь.

Тамара Некрашевич:

В этом году исполняется 101 год со дня рождения моего отца Гинтовта Витольда Михайловича. Отец родился в 1922 году 7 марта. В 18 лет в 1940 году он был призван в ряды советской армии и направлен в полковую школу в Котовске. А уже в декабре 1942 года он участвовал в боях.

Гинтовт Витольд Михайлович. 19 лет. Фронт. Танковая бригада. Юный парень Витольд на стратегически важной высоте. 20 бойцов и один танк Красной армии против двух сотен солдат и 20 танков вермахта. Отступать нельзя. Невозможно. Наши принимают бой. Ответный огонь, окружение. Идут на риск, решаются на таран. Но советских воинов подводит техника. Двигатель машины остановился. Заглох. Но сердца воинов продолжают биться. Орудие разбито, танк окружен фашистами. Немцы призывают танкистов сдаться. Но вместо белого флага из люка выбрасываются гранаты. Фашисты предпринимают еще один ход. На советский танк набрасывают брезент, пропитанный бензином, и поджигают. Наши воины прощаются друг с другом с надеждой на спасение. И только Витольд продолжает бороться с заглохшим двигателем. Танк горит. Вот-вот взорвутся баки. И тут рокот запустившегося движка. Танк рванул, но вражеский снаряд нашел уязвимое место. Три танкиста погибли. Молодой парнишка вновь запускает двигатель и отступает к своим.

За годы Великой Отечественной войны танкист Витольд Гинтовт и члены его экипажа уничтожили 21 немецкий танк, 80 автомашин, 27 орудий противника. Ради Победы, ради родной земли. Ради тех, чьи сердца звучат метрономом в нашей памяти. Тамара Некрашевич:

Самый главный праздник в нашем доме был праздник 9 Мая. На этот праздник мы видели все награды нашего отца. Папа не афишировал о том, что он Герой Советского Союза, и мы как-то привыкли, тоже не афишировали о том, что мы дети Героя Советского Союза. Но мы всегда помнили о том, что все-таки папа наш – Герой Советского Союза. Все ордена и медали – это наши семейные реликвии. Мы их храним, и я надеюсь, что наши внуки тоже будут их хранить и будут поклоняться тем, кто не вернулся с войны, кто умер, но тем, кто завоевал нам сегодня свободу, спокойствие, мир и мирное небо над нашими головами.

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР, высшее звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также в виде исключения и в мирное время. За героические подвиги в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза были удостоены 449 белорусов и уроженцев Беларуси. Один из них – Гинтовт Витольд Михайлович.