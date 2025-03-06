Не человек, а человечище! Главврач витебского роддома о Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как только начинаешь париться, что все тяжело, а еще во всех этих ящиках кричат «ай-яй-яй» – все. Поэтому я вам желаю хорошего настроения. Все остальное за ними и за мной. Ну, я имею в виду лечение. Выздоравливайте, девчонки. И спасибо вам за деток.

Елена Леонович:

Конечно, это была поддержка. Поддержка для этих мам, которые оказались в ситуации, когда зашел, когда по-теплому спросил, как дела, когда сказал, держитесь. Хотя и находились они на кислороде, тяжело, но это была улыбка и счастливые глаза мам. Потом они передавали эту встречу друг другу. Не знаю, правильно это будет сказать или неправильно, но он очень человечный. Не человек, а человечище.