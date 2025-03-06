Иван Крупко поздравил участницу Великой Отечественной войны с наступающим 8 Марта

Тем временем белорусские женщины уже принимают поздравления с наступающим 8 Марта. В их числе участница Великой Отечественной войны Надежда Хохлова. В гостях у труженицы тыла побывал губернатор Гомельской области Иван Крупко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Васильевна родилась в украинском городе Балта. Когда ей исполнилось 17 лет, началась война. В 1943 году девушку призвали в армию. Она служила под Свердловском в химвойсках вплоть до Победы.

Надежда Хохлова, участница Великой Отечественной войны:

Это было и счастье, и слезы в одно и то же время. Счастье, что все закончилось, а слезы, потому что потерь много было.

Свою сотую весну Надежда Хохлова встречает с верой и любовью в сердце в окружении семьи. Своим примером она доказывает, что жизненная мудрость с годами только украшает женщину.