В 2025-м на благоустройство сельских населённых пунктов Минской области направлено 20 млн рублей

На благоустройство сельских населенных пунктов Минской области в этом году направят 20 миллионов рублей. Стоит задача навести порядок в каждом уголке центрального региона. Преобразится и агрогородок Дещенка. В этом году здесь пройдет фестиваль «Бульба-фест», который уже стал визитной карточкой Узденщины. А еще агрогородок примет районный праздник тружеников села «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2025 году агрогородку Дещенка 20 лет. Праздник обещает быть масштабным. А пока идут приготовления. Сердцем населенного пункта является, конечно же, центр свободного времени. Здесь и пройдут основные гуляния. Объект тщательно готовят. Основные работы провели еще в прошлом году: привели в порядок потолок, пол и стены, заменили одежду сцены. Оборудовали посадочные кресла. Остались последние штрихи.

Елена Сорока, заведующая Дещенским центром свободного времени:

Планируется ремонт в кабинетах кружковой работы и в дискотечном зале. Замена дверей, потолка и покраска. К каждому событию мы делаем свою специальную тематику, и к «Дожинкам» у нас уже есть два номера готовых. Еще планируется несколько подтанцовок и несколько музыкальных номеров.

Для жителей агрогородка готовят ощутимые подарки, чтобы осталось не только в памяти. Сейчас все внимание врачебной амбулатории. Косметический ремонт здесь проведут как внутри, так и снаружи. Обновят потолки и напольное покрытие, покрасят стены, появится новая мебель. Из наружных работ – ремонт фасада, кровли, а также монтаж пандуса для людей с ограниченными возможностями.