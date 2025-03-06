ГАИ Минской области усилила контроль за безопасностью пешеходов

Сотрудники ГАИ усилили контроль на дорогах Минской области. Внимание к пешеходным переходам. Это зона повышенной опасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом случае даже секундная потеря контроля за дорогой приводит к печальным последствиям. Госавтоинспекция также призывает пешеходов быть предельно внимательными и при пересечении проезжей части выбирать безопасные участки.

Водителю необходимо заранее снизить скорость, оценить условия видимости и быть предельно бдительными. К примеру, разговор по мобильному телефону рассеивает внимание. Также автомобилиста или прохожего может ослепить солнце.

Дмитрий Шинелев, заместитель начальника управления ГАИ Миноблисполкома:

Мы обращаем внимание на поведение уязвимых участников. Будьте внимательны. Убедитесь, что автомобиль находится на далеком расстоянии при переходе к проезжей части. Убедитесь, что водитель вас видит и уступает вам дорогу.

При наличии нескольких полос нужно посмотреть, что водители, которые движутся по всем полосам, видят вас и уступают дорогу. Только тогда необходимо пересекать проезжую часть. Исключить такие моменты, как спешка к общественному транспорту. Зачастую, увидев автобус на той стороне дороги, пешеход сломя голову перебегает проезжую часть. И это очень часто приводит к таким последствиям, как дорожное происшествие.

С начала года в Минской области произошло 35 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 10 человек погибли, 25 получили травмы.