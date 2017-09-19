Балерина о профессии: «Это – как наркотик, как воздух, как жизнь»

Рабочее утро балерины начинается с обязательного урока классического танца. Неизменно строгие преподаватели и традиционно – живая музыка. Перед репетициями нужно хорошо разогреть каждую связку.

Особенно, если скоро премьера, и работать нужно больше.

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси:

В течение месяца идёт каждодневная подготовительная работа. Репетиции – утро-вечер: с 10.00 до 14.00, с 18.00 до 21.00. Бывает сложновато, но ты как-то концентрируешься, чтобы так хорошо подготовиться, чтобы не упасть в грязь лицом.

Амбуате, па де буре, а еще батман и гранд жете. Ожившая на сцене балетная терминология звучит как поэзия.

В танце работают и руки, и ноги, и корпус, и шея, и взгляд, и мимика – словом, всё.

Чтобы приблизиться к безупречной технике, балерины часто становятся фанатиками – в хорошем смысле этого слова.

Яна Штангей, ведущая солистка Большого театра Беларуси:

Первые 4 года я, вообще, ничего не пропускала. После ведущих спектаклей всегда приходила на классику, хотя, можно не приходить. Но сейчас понимаю, что, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Нужно иногда сбавлять обороты.

Потому что и физически это трудно, и эмоционально постоянно находиться на работе невозможно.

В зеркальном зале можно часами оттачивать технику, но так и не покорить зал. Майя Плисецкая была уверена, что даже через 200 лет танцем можно будет тронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи. Поиск образа героини отнимает часто больше сил, чем сложный пируэт и может затягиваться даже на несколько лет.

Перед зрителем балерина блистает, а её пуанты скрывают синяки и мозоли натруженных ступней.



Иногда тело просто не выдерживает таких физических нагрузок. Приме Ольге Гайко после серьёзной травмы нужно было заново учиться просто стоять на собственных ногах, а после проделать большой путь обратно в большой балет.

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси:

Балет – это такая профессия, без которой невозможно долго находиться. Это – как наркотик, как воздух, как жизнь.



Одержимость искусством помогает выдерживать длительные репетиции, которые иногда проходят даже без перерыва на обед. К слову, хоть профессию балерины и окружает множество мифов, самый популярный из них – питание артиста.

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси:

Балерины едят, как все нормальные люди. Это всё индивидуально, и это всё зависит от конституции, кому-то можно больше покушать, а потом три часа отпрыгать, отработать. И спектакль так выматывает, что ты теряешь несколько килограммов.

За спектакль можно не только терять вес, но и износить несколько пар пуантов. Эта обувь сделала балет возвышенным, а балерину – почти неземным созданием.

Пара пуантов требует не только подготовленного тела, но и сильной мотивации. И того, и другого балеринам не занимать. Ведь они не хотят стать второй Плисецкой, а стремятся оставить свой, уникальный след в балете.

Яна Штангей, ведущая солистка Большого театра Беларуси:

Хочу станцевать всё абсолютно. Я хочу себя попробовать в разных ролях. Мне это безумно интересно. Я не хочу, чтобы мне приписывали какое-то амплуа: романтическая балерина, темпераментная балерина. Мне не хочется этого. Я хочу быть совершенно разной, чтобы меня на сцене не узнавали.