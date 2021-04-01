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«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами

01 апреля 2021 19:17
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Новости Беларуси. Еще недавно эти деревни называли умирающими, в уже сегодня они радуют глаз ухоженными дворами. В Могилевской области растет спрос на усадьбы в глубинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, деревню Коркать еще 10 лет назад обрекали на исчезновение, но, вопреки такому прогнозу, сейчас там нет ни одного пустующего дома.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-1

В чем же секрет такого ренессанса расскажет Юлия Мычка.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-4

За десять километров в любую непогоду детьми ходили в школу туда-сюда пешком.

Такие посиделки в деревне Коркать сегодня обычное дело, а еще 10 лет назад когда-то шумная сельская местность совсем одичала. Старики ушли из жизни, дети разъехались по миру, дома превратились в ветхие избушки. Местных жителей можно было пересчитать на пальцах одной руки.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-7

Но Коркать получила шанс на второе рождение. В родительские хаты постепенно стали возвращаться дети. Сегодня в деревне 45 крепких домов. Пустующих нет – последнюю усадьбу купили месяц назад. И Коркать теперь живет по своему, почти курортному, расписанию.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-10

 – Каждый вечер у нас по плану прогулки. Мы собираемся все. 
– Кто живые.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-13

Зинаида Корнеевна хоть и родилась здесь, но волей судьбы почти 30 лет прожила с мужем в Москве. На пенсии златоглавую столицу семья с легкостью сменила на тихую Коркать.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-16

Дом перевезли из соседней деревни, перебрали, выстроили новые стены. В нем все удобства. Теперь у вчерашних москвичей другие заботы: хлопоты на грядках, пчелы и внуки летом. Оказалось, что родные места имеют целебную силу – давление здесь падает, а настроение поднимается.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-19

Зинаида Власова, жительница деревни Коркать:
Хорошо и вообще легко. И дышится хорошо, и со здоровьем – это на самом деле – я намного лучше себя здесь чувствую. У меня практически прошли головные боли.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-22

Зинаида Корнеевна говорит: на родину ее тянуло всегда, тем более что трое ее сестер из разных уголков соседних стран тоже решили вернуться домой. На время пандемии деревня стала идеальным местом для самоизоляции. А дома, как говорится, и стены помогают.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-25

Светлана Хохелько, жительница деревни Коркать:
Родителей давно нет, но они, конечно, были бы очень рады и одобрили, что мы вернулись сюда, потому как мама всегда мечтала, чтобы мы жили своим колхозом. Она говорила: «Где бы вы, девки, ни жили, но я хочу, чтобы всегда жили вместе».

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-28

Свое женское уютное счастье в деревне плетет еще одна сестра из многодетной семьи. Неля Корнеевна мастерит коврик для своего интерьера. Сын помогает с ремонтом в доме, но в нем по решению хозяйки не будет никакого феншуя и хайтека. Сохранить местечковый деревенский колорит, по которому она так скучала, – вот главная задача.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-31

Неля Комарова, жительница деревни Коркать:
30 лет я прожила в Татарии. Но я всегда знала, что я сюда приеду, я мечтала об этом. Себя бодрее чувствуешь. Худеем! Мы даже здесь худеем. Потому что в городе поешь – и к телевизору, поешь – и к телевизору.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-34

Юлия Мычка, корреспондент:
Жители Коркать в шутку называют местной Рублевкой. Не только за живописные пейзажи. Здесь есть все блага цивилизации: ходит маршрутка, приезжает автолавка, а два раза в месяц приходит библиотека на колесах. И жить здесь совсем не скучно.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-37

Этому дому скоро исполнится 100 лет. Поговаривают, что именно его хозяйка Мария Садовская стала первой, кто решился вернуться в глухую деревню. Своим ухоженным двором женщина вдохновляет соседей. Уже прабабушка красоту наводит для своих детей, внуков и правнуков. Каждому новому жителю деревни она радуется, как родному.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-40

Мария Садовская, жительница деревни Коркать:
Рада, что наша деревня не умрет, что она будет жить, что детки рождаются, внуки наши будут сюда приезжать (у нас уже и правнук есть). Вот, дом опять купили – рядышком был, пустовал, уже люди приезжают.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-43

Валентина Клепча, жительница деревни Коркать:
Возвращаются не только такие пенсионеры как мы, а возвращаются наши уже дети – приезжают не только на выходные и отпуск. Приезжают и друзья.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-46

И если еще 10 лет назад люди возвращались в основном в родительские дома, то сегодня недвижимость в Коркати покупают, как здесь говорят, чужие. К грибным и ягодным местам Семукачского сельского совета присматриваются минчане, заглядываются приграничные соседи.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-49

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:
Тенденция этих последних трех лет – что люди у нас покупают дома. Сельский совет важную роль играет в этом. Мы благоустраиваем населенные пункты. Дороги ремонтируются, сам сельский совет совместно со всеми организациями, находящимися на территории, малонаселенные отдаленные пункты и вырубаем, и обкашиваем.

«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами-52

Возлагают здесь надежды и на 116-й указ, который скоро вступит в силу. Упрощенная система позволит приобрести ветхие дома в сельской местности всего за одну базовую. Таких в Семукачском сельском совете наберется около двух десятков. Может, кто-то найдет здесь новый дом, который станет родным и любимым.

# Государственная социальная политика # общество # Зинаида Власова # Светлана Хохелько # Неля Комарова # Юлия Мычка # Мария Садовская # Валентина Клепча # Тамара Укружская # Фотофакт

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