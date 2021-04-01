«Называют местной Рублёвкой». Почему в умирающую деревню начали возвращаться жители? Рассказывают они сами

Новости Беларуси. Еще недавно эти деревни называли умирающими, в уже сегодня они радуют глаз ухоженными дворами. В Могилевской области растет спрос на усадьбы в глубинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, деревню Коркать еще 10 лет назад обрекали на исчезновение, но, вопреки такому прогнозу, сейчас там нет ни одного пустующего дома.

В чем же секрет такого ренессанса расскажет Юлия Мычка.

За десять километров в любую непогоду детьми ходили в школу туда-сюда пешком. Такие посиделки в деревне Коркать сегодня обычное дело, а еще 10 лет назад когда-то шумная сельская местность совсем одичала. Старики ушли из жизни, дети разъехались по миру, дома превратились в ветхие избушки. Местных жителей можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Но Коркать получила шанс на второе рождение. В родительские хаты постепенно стали возвращаться дети. Сегодня в деревне 45 крепких домов. Пустующих нет – последнюю усадьбу купили месяц назад. И Коркать теперь живет по своему, почти курортному, расписанию.

– Каждый вечер у нас по плану прогулки. Мы собираемся все.

– Кто живые.

Зинаида Корнеевна хоть и родилась здесь, но волей судьбы почти 30 лет прожила с мужем в Москве. На пенсии златоглавую столицу семья с легкостью сменила на тихую Коркать.

Дом перевезли из соседней деревни, перебрали, выстроили новые стены. В нем все удобства. Теперь у вчерашних москвичей другие заботы: хлопоты на грядках, пчелы и внуки летом. Оказалось, что родные места имеют целебную силу – давление здесь падает, а настроение поднимается.

Зинаида Власова, жительница деревни Коркать:

Хорошо и вообще легко. И дышится хорошо, и со здоровьем – это на самом деле – я намного лучше себя здесь чувствую. У меня практически прошли головные боли.

Зинаида Корнеевна говорит: на родину ее тянуло всегда, тем более что трое ее сестер из разных уголков соседних стран тоже решили вернуться домой. На время пандемии деревня стала идеальным местом для самоизоляции. А дома, как говорится, и стены помогают.

Светлана Хохелько, жительница деревни Коркать:

Родителей давно нет, но они, конечно, были бы очень рады и одобрили, что мы вернулись сюда, потому как мама всегда мечтала, чтобы мы жили своим колхозом. Она говорила: «Где бы вы, девки, ни жили, но я хочу, чтобы всегда жили вместе».

Свое женское уютное счастье в деревне плетет еще одна сестра из многодетной семьи. Неля Корнеевна мастерит коврик для своего интерьера. Сын помогает с ремонтом в доме, но в нем по решению хозяйки не будет никакого феншуя и хайтека. Сохранить местечковый деревенский колорит, по которому она так скучала, – вот главная задача.

Неля Комарова, жительница деревни Коркать:

30 лет я прожила в Татарии. Но я всегда знала, что я сюда приеду, я мечтала об этом. Себя бодрее чувствуешь. Худеем! Мы даже здесь худеем. Потому что в городе поешь – и к телевизору, поешь – и к телевизору.

Юлия Мычка, корреспондент:

Жители Коркать в шутку называют местной Рублевкой. Не только за живописные пейзажи. Здесь есть все блага цивилизации: ходит маршрутка, приезжает автолавка, а два раза в месяц приходит библиотека на колесах. И жить здесь совсем не скучно.

Этому дому скоро исполнится 100 лет. Поговаривают, что именно его хозяйка Мария Садовская стала первой, кто решился вернуться в глухую деревню. Своим ухоженным двором женщина вдохновляет соседей. Уже прабабушка красоту наводит для своих детей, внуков и правнуков. Каждому новому жителю деревни она радуется, как родному.

Мария Садовская, жительница деревни Коркать:

Рада, что наша деревня не умрет, что она будет жить, что детки рождаются, внуки наши будут сюда приезжать (у нас уже и правнук есть). Вот, дом опять купили – рядышком был, пустовал, уже люди приезжают.

Валентина Клепча, жительница деревни Коркать:

Возвращаются не только такие пенсионеры как мы, а возвращаются наши уже дети – приезжают не только на выходные и отпуск. Приезжают и друзья.

И если еще 10 лет назад люди возвращались в основном в родительские дома, то сегодня недвижимость в Коркати покупают, как здесь говорят, чужие. К грибным и ягодным местам Семукачского сельского совета присматриваются минчане, заглядываются приграничные соседи.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:

Тенденция этих последних трех лет – что люди у нас покупают дома. Сельский совет важную роль играет в этом. Мы благоустраиваем населенные пункты. Дороги ремонтируются, сам сельский совет совместно со всеми организациями, находящимися на территории, малонаселенные отдаленные пункты и вырубаем, и обкашиваем.