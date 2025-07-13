Назвать точное место и время практически невозможно – в НАН ответили, как предсказать ураганы

Этим летом погода определенно преподносит нам сюрпризы, и весьма неприятные. Такие, как на этой неделе, когда на Беларусь обрушился мощный ураган и буквально наломал дров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мощные ураганы в Могилевской, Гомельской и Витебской областях – не случайность, а новая реальность. Атмосфера «разогрета», условия для опасных явлений складываются чаще. К ударам стихии нужно быть готовыми постоянно – точный час и место их прихода остаются загадкой даже для самой современной науки.

Ирина Данилович, ведущий научный сотрудник лаборатории климатических исследований института природопользования НАН Беларуси:

Развитие явлений очень локальное, и масштабы града, грозы, даже смерча, очень-очень небольшие. И поэтому назвать точное место и время появления таких явлений очень трудно и практически невозможно.

Климат меняет правила игры, но не душу белорусов. Мы не можем остановить стихию, но только вместе способны возродить разрушенное. Сила Беларуси – в ее людях. В их умении прийти на помощь. И в нашем твердом: «Своих не бросаем!»