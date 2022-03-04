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Возрос экспорт товаров и услуг. Советский район занял 1-е место по итогам социально-экономического соревнования

04 марта 2022 16:06
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Новости Беларуси. Советский район занял первое место по итогам социально-экономического развития среди районов Минска за 2021 год. Он сохраняет лидерство уже третий раз подряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Возрос экспорт товаров и услуг. Советский район занял 1-е место по итогам социально-экономического соревнования-1

По сравнению с предыдущим годом почти на треть увеличился объем производства промышленной продукции, значительно возрос экспорт товаров и услуг. Приобретение организациями района машин, оборудования и транспортных средств увеличилось более чем на треть. Район входит в тройку лидеров по уровню заработной платы, а также традиционно вносит значительный вклад в объем налоговых поступлений по Минску. Второе место по итогам социально-экономического развития за 2021 год занял Центральный район, третье – Первомайский.

# Районы Минска # общество # Фотофакт

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