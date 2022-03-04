Скорые в режиме повышенной готовности. По какому графику будут работать минские медучреждения в праздничные дни?

Новости Беларуси. Минские поликлиники, аптеки и больницы в праздничные и выходные дни будут работать по особому графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения коснутся амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, санитарно-эпидемиологических и аптечных организаций. Все изменения – на экранах. При формировании графиков работы медперсонала будет учитываться складывающаяся эпидемическая ситуация и объемы медицинской помощи. Несмотря на выходные, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно скорые будут работать в режиме повышенной готовности.