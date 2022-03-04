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Скорые в режиме повышенной готовности. По какому графику будут работать минские медучреждения в праздничные дни?

04 марта 2022 16:07
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Новости Беларуси. Минские поликлиники, аптеки и больницы в праздничные и выходные дни будут работать по особому графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Скорые в режиме повышенной готовности. По какому графику будут работать минские медучреждения в праздничные дни?-1

Изменения коснутся амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, санитарно-эпидемиологических и аптечных организаций. Все изменения – на экранах. При формировании графиков работы медперсонала будет учитываться складывающаяся эпидемическая ситуация и объемы медицинской помощи. Несмотря на выходные, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно скорые будут работать в режиме повышенной готовности.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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