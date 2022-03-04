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«Сострадание и человеколюбие замещаются безразличием». Андрейченко об отстранении белорусских паралимпийцев

04 марта 2022 16:43
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Новости Беларуси. Отстранение белорусских и российских паралимпийцев от соревнований в Пекине – закат эры олимпийского движения. Это искажение основополагающих идей объединения и примирения, а также грубое нарушение общечеловеческих гуманистических принципов. С таким заявлением 4 марта выступил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сострадание и человеколюбие замещаются безразличием». Андрейченко об отстранении белорусских паралимпийцев-1

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сострадание и человеколюбие замещаются безразличием и бюрократическими штампами, а реальность извращается и адаптируется под нужды заказчиков. Для спортсменов с ограниченными возможностями подобное решение организаторов, перечеркивающее их мечты, сопоставимо с трагедией, подорвавшей их собственное здоровье. В угоду политике в жертву принесены не только спортивные принципы, но и судьбы ни в чем не повинных людей, ежедневно преодолевающих себя, мотивирующих других на оптимизм, активность и развитие.

Об отстранении белорусских и российских паралимпийцев от пекинских игр стало известно 3 марта. Такое решение по итогам специально созванного заседания принял Международный паралимпийский комитет. И это несмотря на то, что днем ранее те же спортивные функционеры допуск нашим атлетам, хотя и с определенными ограничениями, все же дали. Спортсмены должны были выступать в нейтральном статусе, а их награды не учитывались бы в неофициальном медальном зачете Игр.

Генсек ФХБ об отстранении белорусских паралимпийцев: «Мы будем бороться за наши интересы и интересы ребят» – читайте здесь.

# Паралимпийские игры # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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