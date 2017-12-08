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На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток

08 декабря 2017 19:08
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Новости Беларуси. Все на каток. В Заводском районе открыли зимний спортивный сезон на коньках. На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток-1

На площадке показательные выступления провели фигуристы и хоккеисты. Площадь катка вблизи «Чижовка-Арены» – больше четырёх тысяч квадратных метров. Лёд здесь замораживали с помощью специального оборудования. 

На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток-4

На мобильном катке «Чижовка» найдётся место и детям, и взрослым. А тех, кто ещё не умеет кататься на коньках, научат инструкторы.

На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток-6


 

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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