В БГУ открылся первый в Беларуси центр Индологии

Новости Беларуси. В центре Индологии будут проходить факультативные занятия по индийскому языку (хинди), философии, религии, культуре и истории Востока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Центр оборудован компьютерами и укомплектован необходимой литературой. Здесь уже ждут встреч с индийской интеллигенцией – запланировано множество конференций по культуре и истории этой страны.

Саксена Панкадж, посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Культура, язык – это то, что объединяет народы. Я очень рад, что в Беларуси растет интерес к Индии, и надеюсь, что благодаря этому центру этот процесс пойдет еще быстрее, а наши народы будут ближе друг к другу.