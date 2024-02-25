Назаренко: «В период избирательной кампании грубых нарушений общественного порядка допущено не было»

Отдельное внимание в дни электоральной кампании, конечно, безопасности. На каждом избирательном участке за порядком следили правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь личный состав был переведен на усиленный вариант несения службы. Милиция тесно взаимодействовала с избирательными комиссиями и исполкомами. Их работу в режиме 24/7 координировал оперативно-ситуационный штаб. В дни выборов он развернулся в МВД.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности:

С 19 февраля личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск были переведены на усиленный вариант несения службы. Задействованы ежесуточно более 10 000 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Обеспечивалась охрана общественного правопорядка избирательных участков, а также членов избирательных комиссий. В период избирательной кампании грубых нарушений общественного порядка допущено не было. Органы внутренних дел продолжают выполнять задачи по предназначению.