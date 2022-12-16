Навыки для работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси»

Новости Беларуси. Навыки коммуникации и продвижение своего информационного продукта в социальных сетях. Кейсы для успешной работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественное объединение запустило новый проект, цель которого обучить коллег эффективной работе в информационном пространстве и легко находить общий язык с общественностью. Сегодня это как никогда важно. На базе Могилевского государственного университета имени Кулешова обучение прошли 30 человек.

Елена Пинтусова, представитель общественного объединения «Белая Русь»:

Данное мероприятие очень значимо. Оно поможет нам освоить какие-то новые моменты, быть в курсе происходящего, последние тенденции освоить, общаться между собой, поделиться опытом.

Олег Романов, председатель общественного объединения «Белая Русь»:

В каждом регионе мы проводим такие курсы. Я постоянно говорю коллегам о том, что если есть потребность в новых знаниях, компетенциях, чтобы они обращались, и республиканский орган управления, областные органы управления «Белой Руси» организуют соответствующие мероприятия. Тем самым наши коллеги смогут постоянно на протяжении всей свой карьеры в общественном объединении повышать уровень своих компетенций.