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Навыки для работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси»

16 декабря 2022 08:06
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Новости Беларуси. Навыки коммуникации и продвижение своего информационного продукта в социальных сетях. Кейсы для успешной работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навыки для работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси»-1

Общественное объединение запустило новый проект, цель которого обучить коллег эффективной работе в информационном пространстве и легко находить общий язык с общественностью. Сегодня это как никогда важно. На базе Могилевского государственного университета имени Кулешова обучение прошли 30 человек.

Навыки для работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси»-4

Елена Пинтусова, представитель общественного объединения «Белая Русь»:
Данное мероприятие очень значимо. Оно поможет нам освоить какие-то новые моменты, быть в курсе происходящего, последние тенденции освоить, общаться между собой, поделиться опытом.

Навыки для работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси»-7

Олег Романов, председатель общественного объединения «Белая Русь»:
В каждом регионе мы проводим такие курсы. Я постоянно говорю коллегам о том, что если есть потребность в новых знаниях, компетенциях, чтобы они обращались, и республиканский орган управления, областные органы управления «Белой Руси» организуют соответствующие мероприятия. Тем самым наши коллеги смогут постоянно на протяжении всей свой карьеры в общественном объединении повышать уровень своих компетенций.

Навыки для работы в медиасфере получат активисты «Белой Руси»-10

На повестке дня общественного объединения – расставить акценты и новые стратегические ориентиры, найти способы и методы, которые в том числе помогут противостоять информационной войне.

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# Белая Русь # общество # Елена Пинтусова # Олег Романов # Фотофакт

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