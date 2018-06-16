«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Новости Беларуси. Высокая скорость, стрельба орудий и рев моторов. И все это – «Танковый биатлон». По-настоящему зрелищное шоу развернулось 16 июня на Линии Сталина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В скорости езды и точности стрельбы соревновались четыре экипажа. А предшествовала огненной борьбе военная реконструкция.

Одним из новшеств этого «Танкового биатлона» стала реконструкция Режицко-Двинской фронтовой наступательной операции 1944 года. Никита уже 7 лет примеряет на себя военную форму и погружается в события тех лет. Неизгладимые впечатления оставили рассказы деда о войне. А уже вслед за сыном на поле боя пошел и отец.

Никита Перепечин, реконструктор:

Передать будущему поколению, что были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось.

Юрий Перепечин, реконструктор:

Мы здесь сколько? 5 минут. 5 минут ужаса, который там длился годами.

Сам же «Танковый биатлон» в этом году проводили на БМП-1 – на боевой машине пехоты. Именно на ней доставляли бойцов к месту сражения, держа их под прикрытием. За звание лучших сражались четыре экипажа, в каждом из которых командир экипажа, оператор-наводчик и механик-водитель. Команды соревновались в искусстве вождения танка, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и стрельбе из установленного на танках вооружения.

Михаил Метла, директор по развитию историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

В составе экипажей – обычные ребята, проходящие срочную службу в Министерстве обороны. Этот праздник мы проводим совместно с Министерством обороны. Ребята показывают, чему их научили в армии.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Тут очень много всяких моментов играет. Во-первых, заряжение орудия, стрельба, как быстро отстрелялся, как быстро десант высадился, посадку произвел. Это всё время, время, время... Не только чистое движение.

Протяженность трассы – 3 километра. Организаторы специально проложили ее так, чтобы даже маленькие зрители могли хорошо разглядеть самые эффектные трюки.

Камилла Шах, СТВ:

«Танковый биатлон» – единственная возможность увидеть боевые машины не как выставочные экспонаты, а в работе. Именно поэтому такое, казалось бы, военное соревнование собирает сотни и тысячи зрителей. Посетители мероприятия:



Мы приехали из Казахстана. Эта поездка сюда у нас уже была запланирована. Мы знали, что поедем сюда и нисколько не пожалели. У нас такого зрелищного шоу нету.