Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района
Новости Беларуси. История с детективным сюжетом произошла в Пружанском районе. Двое детей решили пожить отдельно от взрослых и заперлись в одном из заброшенных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разыскивали маленьких беглецов всей округой. Но со сложной задачей справились не специалисты, а юный сыщик.
Не только родную деревню, но и всю округу Валера Буткевич знает как свои пять пальцев. Подростком изучен каждый уголок и отдаленный двор. Осматривать окрестности с четкой целью он отправился и в тот беспокойный день.
Валерий Буткевич, житель деревни Молочки:
Был тихий звук. Меня этот звук очень привлек. Я посмотрел направо. Посмотрел именно на дверь. Она была немножко приоткрыта. Меня это насторожило.
За день до этого в деревне, что рядом, пропали двое детей – 9 и 13 лет. Друзья не вернулись домой ночевать. Наутро родители забили тревогу. К поискам подключилась участковые, следователи, а также десятки односельчан на автомобилях. Улики и следы пропавших выискивали до самого вечера – но всё без результата.
Оксана Манчик, председатель Ружанского сельского совета:
Поиск происходил, в основном, в деревнях близлежащих и в деревне, где дети проживали. Осматривались пустующие дома, усадьбы, лесополоса, водоемы – всё, что можно было исследовать.
Тем временем, нужный след там, где никто не искал, нащупал восьмиклассник. О тонкостях поиска пропавших подростку рассказывал отец – бывший сотрудник МЧС.
Петр Бутрим, СТВ:
В поле зрения школьника попал вот этот ничем неприметный дом. В нем давно никто не живет. Поэтому внимания взрослых не привлекает. Хотя внутри удобства есть. К тому же, на тот момент двери были не заперты.
О том, что дети скрывались в заброшенном доме, не знали даже те, кто живет бок о бок. Выручило обыкновенное детское любопытство. Заходить внутрь самостоятельно Валера не решился – позвал на помощь отца. Он и обнаружил в доме двух маленьких беглецов.
Дмитрий Буткевич, житель деревни Молочки:
Приятно, что сын проявил такую жизненную позицию: не прошел мимо, проявил наблюдательность и, главное, сочувствие к чужой беде.
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