Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района

Новости Беларуси. История с детективным сюжетом произошла в Пружанском районе. Двое детей решили пожить отдельно от взрослых и заперлись в одном из заброшенных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разыскивали маленьких беглецов всей округой. Но со сложной задачей справились не специалисты, а юный сыщик.

Не только родную деревню, но и всю округу Валера Буткевич знает как свои пять пальцев. Подростком изучен каждый уголок и отдаленный двор. Осматривать окрестности с четкой целью он отправился и в тот беспокойный день.