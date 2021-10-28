Что делать, если ребёнка затравили в школе? Советы психолога

На ребенке нет лица. Дневник перестал блистать. В портфеле – печаль и тревога. Он уходит в свою раковину и сидит в гаджетах. Родители, бейте тревогу. Ваш любимый ученик может оказаться в оковах буллинга или, попросту, травли от сверстников.

Александра Магирани, психолог:

Жертвами буллинга, как правило, становятся отличники, двоечники, дети-вундеркинды, люди с ограниченными возможностями, дети, у которых самые последние новинки гаджетов. Этих детей объединяет одна отличительная черта – повышенная чувствительность. Дети, которые не в силах постоять за себя, испытывают чувство страха, обиды, в принципе эти эмоции и нужны агрессору, чтобы чувствовать свое превосходство.

Игра в молчанку, подколы на перемене, драки за углом. Атака может быть разной. Не обращать внимания, терпеть или пытаться дать сдачу – плохое оружие. Это только подстегивает логово недоброжелателей. И если вы стали мишенью, не бойтесь открыться. Это не ябедничество, это вопрос безопасности и ваших прав.

Надежда Цыркун, психолог:

В законодательстве написано: никто не имеет права унижать человека, унижать человеческое достоинство, оскорблять, тем более физически воздействовать и избивать. Читаем закон о правах ребенка – там есть замечательная статья, где написано: ребенок должен, обязан уважать родителей и лиц, их заменяющих, то есть педагогов – пришел в школу, уважай, не хами, не выступай, веди себя прилично, если ты умеешь. Если не умеешь, будем учить. Школа имеет свой устав, регламент поведения. В рамках этих регламентов и надо регулировать поведение несмышленышей. Александра Магирани:

Нужно объяснить своему ребенку, что это проблема не его, это проблема агрессора, чтобы он не чувствовал себя виноватым. Самым правильным будет решение, если это случилось в женском коллективе, проговорить, что сейчас происходит, почему такая реакция, то есть набраться уверенности и поговорить. Когда агрессор будет чувствовать эту уверенность, что жертва идет с ним на разговор, он будет теряться, не будет получать эмоцию, чувство страха.

Если от очной ставки у школьника дрожат коленки, родители могут проиграть по ролям со своим чадом встречу на ринге. Отличный вариант – сходить к психологу или записаться в кружок, чтобы поднять самооценку. Зачастую дети боятся расколоться, потому что папа в гневе может разнести школу и сделать еще хуже. Но потушить пожар и развязать узлы нужно взрослым. Причем буллеры не должны видеть родителей в учительской.