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Как за 67 лет подготовили сотни тысяч белорусских правоохранителей? Анонс специального репортажа «Форма (не) на вырост»

28 октября 2021 11:35
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Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время его окончили сотни тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени уходит на их обучение и почему центр в Горанях – единственный в своем роде?

Смотрите специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».

Кузница кадров белорусской милиции. 67 лет истории и тысячи подготовленных правоохранителей.

Как за 67 лет подготовили сотни тысяч белорусских правоохранителей? Анонс специального репортажа «Форма (не) на вырост»-1

У нас проходит обучение молодое поколение белорусских милиционеров, и все они настоящие патриоты, которые сделали очень серьезный шаг, когда решили связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

Экспресс-курс для удачного старта. Шесть учебных циклов за три месяца и практика на первом месте.

Как за 67 лет подготовили сотни тысяч белорусских правоохранителей? Анонс специального репортажа «Форма (не) на вырост»-4

Мы стараемся дать все необходимые знания, умения и навыки нашим обучающимся для качественного выполнения служебных обязанностей.

Как за 67 лет подготовили сотни тысяч белорусских правоохранителей? Анонс специального репортажа «Форма (не) на вырост»-7

Современная база, новейшее оборудование и курс на новые открытия. Здесь не принято вспоминать о прошлом, ведь именно здесь рождается будущее.

Как за 67 лет подготовили сотни тысяч белорусских правоохранителей? Анонс специального репортажа «Форма (не) на вырост»-10

Это те люди, которые и днем, и ночью, и в снег, и в дождь придут на помощь – практически 24 часа в сутки.

Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост». Смотрите 28 октября в 21.00.

# Милиция Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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