Как за 67 лет подготовили сотни тысяч белорусских правоохранителей? Анонс специального репортажа «Форма (не) на вырост»
Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время его окончили сотни тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени уходит на их обучение и почему центр в Горанях – единственный в своем роде?
Смотрите специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост».
Кузница кадров белорусской милиции. 67 лет истории и тысячи подготовленных правоохранителей.
У нас проходит обучение молодое поколение белорусских милиционеров, и все они настоящие патриоты, которые сделали очень серьезный шаг, когда решили связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.
Экспресс-курс для удачного старта. Шесть учебных циклов за три месяца и практика на первом месте.
Мы стараемся дать все необходимые знания, умения и навыки нашим обучающимся для качественного выполнения служебных обязанностей.
Современная база, новейшее оборудование и курс на новые открытия. Здесь не принято вспоминать о прошлом, ведь именно здесь рождается будущее.
Это те люди, которые и днем, и ночью, и в снег, и в дождь придут на помощь – практически 24 часа в сутки.
Специальный репортаж СТВ «Форма (не) на вырост». Смотрите 28 октября в 21.00.