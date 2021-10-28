Как за 67 лет подготовили сотни тысяч белорусских правоохранителей? Анонс специального репортажа «Форма (не) на вырост»

Новости Беларуси. Центр повышения квалификации МВД в 2021 году отметил 67 лет с момента создания. За это время его окончили сотни тысяч белорусских правоохранителей. Как готовят молодых милиционеров, сколько времени уходит на их обучение и почему центр в Горанях – единственный в своем роде?

У нас проходит обучение молодое поколение белорусских милиционеров, и все они настоящие патриоты, которые сделали очень серьезный шаг, когда решили связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

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