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Наука, образование, межрегиональное сотрудничество: парламентарии Беларуси и Пакистана обсудили совместные проекты

02 февраля 2017 13:36
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Новости Беларуси. Снижение ввозных таможенных пошлин на грузовую и пассажирскую технику, возможность предоставления государственных преференций белорусским компаниям и научно-техническое сотрудничество. Об этом и не только парламентарии Пакистана говорили уже со своими белорусскими коллегами.

Встреча прошла в Совете Республики. Намерение сотрудничать плодотворно стороны закрепили подписями в совместном заявлении и меморандуме о взаимопонимании.

Миан Раза Раббани, председатель сената парламента Исламской Республики Пакистан:
Первые шаги, которые мы сделаем, будут касаться реализации проектов в сфере науки и технологий, в сфере реализации различных образовательных программ. Также мы усилим наше межрегиональное сотрудничество.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы договорились в самое ближайшее время ратифицировать целый ряд соглашений, которые еще не ратифицированы, но подписаны. В том числе соглашение о взаимной защите инвестиций. Это будет хорошим нормативно-правовым актом по содействию инвестиционной деятельности и защите инвестиций сторон.

Стороны обсудили и участие Беларуси в инфраструктурных проектах, которые Пакистан реализует совместно с Китаем. Как отметили зарубежные гости, у наших компаний огромный опыт и потенциал, в том числе и в производстве тяжелой карьерной техники.

# общество # Михаил Мясникович # Беларусь-Пакистан

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