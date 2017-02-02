Экскурсии, санатории, национальная кухня: как отдохнуть в Беларуси за 5 дней

Новости Беларуси. Белорусы готовятся принять туристический вызов. Меньше двух недель осталось до момента, когда в национальном аэропорту начнет действовать безвизовый режим для иностранцев.

Туристические фирмы, санатории и экскурсоводы уже формируют для гостей пятидневные программы. Новинки представили на профсоюзной выставке «Профтур-2017», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пять дней, с одной стороны, не много. Конечно, в этот срок не уместить всю туристический программу Беларуси, но с другой стороны, это, как трейлер к фильму. Можно показать самое лучшее, чтобы заинтересовать еще больше. Созданием этого самого трейлера сейчас и занимается турбизнес Беларуси. Профсоюзы заинтересованы вдвойне, для них развитие отрасли – еще и возможность создать новые рабочие места.

Людмила Сеньковская, генеральный директор туристско-экскурсионного унитарного предприятия:

Мы готовы сегодня принять иностранных гостей на пять дней, составили маршруты для этого, чтобы можно было увидеть всю страну. Или можно соединить оздоровление и путешествия.

Короткая пятидневная программа. Тематические, событийные, исторические туры. Вопрос вкуса. А вот собственно от вкусовых, гастрономических предложений вряд ли кто-то откажется. «Смак беларускай вёскі» и «Шляхецкі густ». Это добытые в экспедициях утраченные рецепты национальной кухни. Теперь – в меню белорусских ресторанов.

Елена Антонович, магистр исторических наук:

Интересный напиток, который утратил свое существование, но мы опять его возвращаем, называется аранжа. Кажется, что в то время апельсинов и лимонов не было. На самом деле они были. Из них готовили джемы, соусы, напитки.

За проработку пятидневных программ взялись белорусские санатории. Они традиционно пользуются спросом у иностранных туристов, постоянно обновляют медицинские базы.

Юрий Чернуха, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия:

Это программы по диагностике, короткие программы по SPA-процедурам. Это короткие программы по лечению заболеваний, которые не требуют долгого периода времени.

Новые условия для туристического бизнеса на самом деле не только дополнительные возможности, это еще и стимул для развития. Инфраструктуры и новых продуктов. Многое реализуют уже в ближайшем туристическом сезоне.