ГПК: установление пограничной зоны на границе с Беларусью – внутреннее дело России

Новости Беларуси. Решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью является внутренним делом России, такое заявление 2 февраля сделали в Госпогранкомитете нашей страны.

С 6 февраля на территории Брянской, Смоленской и Псковской областей вдоль границы с Беларусью устанавливается режим пограничной зоны, на въезд в которую понадобится пропуск.

С нашей стороны режим охраны границы никак не изменится, однако нужно отметить, что пограничники здесь работали и прежде, совместно с российскими коллегами по противодействию транзитной нелегальной миграции, наркотрафику и контрабанды, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Следует отметить, что понятия «приграничная территория» и «пограничная зона» не являются тождественными с точки зрения как белорусского, так и российского законодательства. За разъяснениями о порядке въезда (входа) и пребывания в пограничной зоне следует обращаться к Пограничной службе ФСБ России.

Между тем в России подчеркивают, что принятое решение не коснется граждан Беларуси и России.