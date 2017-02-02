Кредитование жилья, вопросы ЖКХ, декрет по иждивенчеству: какие вопросы Президенту задают белорусы

Новости Беларуси. Большой диалог с Президентом. Белорусы активно пользуются возможностью задать свой вопрос главе государства. На самые актуальные Александр Лукашенко ответит во время встречи с представителями общественности и СМИ, которая состоится 3 февраля.

Уже поступило несколько сотен вопросов. Принимать их будут 1 и 2 февраля до 10 утра. Темы, которые волнуют граждан – самые разные, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Жук, генеральный директор УП «Белта»:

Это уже сотни вопросов. Можно даже назвать темы-лидеры – это кредитование жилья, это вопросы ЖКХ, это декрет по иждивенчеству – те социальные вопросы, которые волнуют наших граждан.

Задать вопрос можно через онлайн-сервис на сайте belta.by или через аккаунты информагентства в социальных сетях. Участие «Большом разговоре с Президентом» примут около полусотни журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные СМИ, популярные интернет-порталы и зарубежные масс-медиа, а также почти 100 экспертов.

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый канал Белорусского радио. Телеверсия будет показана в вечернем эфире национальных телеканалов.