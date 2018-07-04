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Научить основным правилам безопасности. Игровой квест с участием спасателей и пожарных провели в детском лагере «Огонёк»

04 июля 2018 15:09
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Новости Беларуси. Путешествие в мир безопасности. Настоящий квест с участием спасателей, пожарных и газовых служб прошел в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Научить основным правилам безопасности. Игровой квест с участием спасателей и пожарных провели в детском лагере «Огонёк»-1

Как отдохнуть без происшествий и что делать, если оказался в беде? Об этом и не только узнали дети из оздоровительного лагеря «Огонёк». Причем необходимые знания ребятам давали в игровой форме. Дети примерили боевую одежду спасателей, учились тушить огонь, помогали «утопающему», узнали о правилах поведения на воде, дома и на улице, а также повторили телефоны экстренных служб.

Научить основным правилам безопасности. Игровой квест с участием спасателей и пожарных провели в детском лагере «Огонёк»-4

Максим Михалко:
Примерил костюм, противогаз. Понравились парусники и пожарные. В следующий раз обязательно сюда приду с друзьями.

Научить основным правилам безопасности. Игровой квест с участием спасателей и пожарных провели в детском лагере «Огонёк»-7

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Лето – это беззаботное время для ребят, но это очень ответственная пора для всех аварийных служб, а также для всех взрослых. Прежде всего, это самая ответственная пора для родителей.

Тот формат, в котором сегодня проходило мероприятие, позволяет ребят научить основным правилам безопасности. Мы пытались на практике дать ребятам всё попробовать, чтобы они понимали, насколько это всё серьезно, и не шутили, прежде всего, с безопасностью своей личной.

Научить основным правилам безопасности. Игровой квест с участием спасателей и пожарных провели в детском лагере «Огонёк»-10

Спасатели продолжат масштабную акцию «Каникулы без дыма и огня». Всё лето сотрудники МЧС будут посещать пришкольные и летние оздоровительные лагеря и обучать детей и взрослых правилам безопасности.

Совет от МЧС родителям: «Опуститься на уровень зрения и посмотреть, что может представлять опасность для ребёнка»

# Правила безопасности # общество # Фотофакт

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