Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Воспитанники гродненского сада вместе с родителями и учителями высадили деревья на Августовском канале. Такую инициативу проявили сами, когда узнали, что в стране проходит «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полезное занятие решили начать с рассказа малышам, зачем нужен лес и почему так важно его беречь. Сделали это в игровой форме с Бабой-Ягой в главной роли. После чего за работу.

Под посадку – участок леса в природоохранной зоне знаменитой туристической жемчужины – Августовского канала. Здесь проходит велосипедный маршрут. Старые деревья повредил короед – их вырубили, а на их месте гродненцы высадили смешанный лес: липы, сосны и ели.

Ирина Карпушонок, жительница Гродно:

Очень важно прививать детям с детства любовь к природе и любовь к работе. Очень мы счастливы. Мне, например, доставляет великое удовольствие сажать деревья. Дети немножко подустали, но зато потом они скажут своим детям, через 20-30 лет: «А вот я посадил это дерево». И это очень здорово.

Елена Шутикова, заведующая ясли-садом № 51 Гродно:

Мы, взрослые, можем научить детей любить природу, воспитать в них бережное, гуманное отношение к природным ресурсам. Мы это место запомнили. И родители наши, и воспитанники – мы хотим в ближайшее время приехать и посмотреть, что стало, насколько выросли эти первые деревца, которые мы посадили.