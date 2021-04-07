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Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»

07 апреля 2021 15:02
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Новости Беларуси. Воспитанники гродненского сада вместе с родителями и учителями высадили деревья на Августовском канале. Такую инициативу проявили сами, когда узнали, что в стране проходит «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»-1

Полезное занятие решили начать с рассказа малышам, зачем нужен лес и почему так важно его беречь. Сделали это в игровой форме с Бабой-Ягой в главной роли. После чего за работу.  

Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»-4

Под посадку – участок леса в природоохранной зоне знаменитой туристической жемчужины – Августовского канала. Здесь проходит велосипедный маршрут. Старые деревья повредил короед – их вырубили, а на их месте гродненцы высадили смешанный лес: липы, сосны и ели.

Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»-7

Ирина Карпушонок, жительница Гродно:  
Очень важно прививать детям с детства любовь к природе и любовь к работе. Очень мы счастливы. Мне, например, доставляет великое удовольствие сажать деревья. Дети немножко подустали, но зато потом они скажут своим детям, через 20-30 лет: «А вот я посадил это дерево». И это очень здорово.  

Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»-10

Елена Шутикова, заведующая ясли-садом № 51 Гродно:  
Мы, взрослые, можем научить детей любить природу, воспитать в них бережное, гуманное отношение к природным ресурсам.  

Мы это место запомнили. И родители наши, и воспитанники – мы хотим в ближайшее время приехать и посмотреть, что стало, насколько выросли эти первые деревца, которые мы посадили.  

Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»-13

Всего в Гродненской области планируют высадить более 4 миллионов саженцев.  

Научить любить природу. В Гродно родители с детьми присоединились к акции «Неделя леса»-16

Напомним, добровольная акция «Неделя леса» проходит по всей стране и завершится в эту субботу, 10 апреля.  

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# Государственная лесная политика # общество # Ирина Карпушонок # Елена Шутикова # Фотофакт

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